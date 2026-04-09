Mircea Lucescu, portret amplu în Gazzetta dello Sport: Nikola Tesla al fotbalului

Cotidianul italian Gazzetta dello Sport a dedicat un amplu material carierei lui Mircea Lucescu, descriindu-l într-o formulare care îl plasează printre figurile inovatoare ale fotbalului mondial.

În deschiderea portretului, publicația îl caracterizează astfel: „Părintesc, inteligent, revoluționar: a câștigat 36 de trofee la conducerea a 8 echipe, inclusiv Cupa UEFA cu Șahtior, a lansat sute de fotbaliști de nivel înalt, a inventat analiza meciurilor”.

Materialul a scos în evidență modul în care Mircea Lucescu ar fi folosit metode neconvenționale de analiză încă din perioada sa de început.

„Îi împrumuta pe cei mai buni opt elevi de la cea mai apropiată școală și îi plasa pe fiecare într-o secțiune separată a stadionului, însărcinat să noteze pozițiile jucătorilor la fiecare cincisprezece minute. Își făcea notițele, își forma o imagine precisă a meciului și, a doua zi, explica echipei sale, Dinamo București, cum jucase.

Tehnologia a schimbat lucrurile, iar când a ajuns la Pisa, în Italia, în 1990, chiar înainte de a numi atacanți și fundași laterali, i-a cerut președintelui Anconetani un videorecorder. Ne-a povestit toate acestea într-o seară rece de vineri, în timp ce mânca stridii într-un restaurant italian din Donețk.

Ne-a făcut să așteptăm un sfert de oră. Întârzierea era justificată, deoarece vinerea este balet la operă. Era și enervat pentru că reușise să-l vadă doar la televizor; anterior i se încredințase o sarcină mai puțin artistică: să obțină o victorie cu 4-1 în derby-ul împotriva lui Metalurg”, au notat jurnaliștii.

Într-un alt pasaj, Gazzetta dello Sport l-a descris pe antrenorul român drept un „Nikola Tesla al fotbalului, un geniu neconvențional care a inventat pentru sine și pentru alții. Un revoluționar viclean, un vizionar care nu s-a limitat la obișnuit, ci a știut să vadă dincolo”.

Publicația italiană a detaliat și modul în care Lucescu și-a construit filosofia de lucru și relația cu jucătorii: „Pentru a-și transmite principii, Lucescu a impus limite. Jucătorilor săi le-a cerut mai presus de toate educație la toate nivelurile, inclusiv igienă și cultură, apoi dăruire și disciplină.

La fiecare meci în deplasare, își ducea jucătorii, pe cheltuiala sa, să vadă un monument, un muzeu, o bucată de istorie locală, chiar dacă asta însemna să sară peste ultima sesiune de antrenament. Fără ghid, făcea asta singur, în toate cele opt limbi pe care le vorbea. Era fericit dacă se căsătoreau tineri, pentru că ‘un soț e matur, și poate un iubit’. Nu-i amenda. Vorbea și explica.”

Într-o altă secțiune, materialul a scos în evidență impactul său asupra evoluției tacticii moderne: „În fotbalul turbo de astăzi, unde ajungi și ești inutil dacă nu ridici un trofeu mâine, Lucescu părea un mamut printre elefanți. Revoluțiile lui nu erau simple, necesitau încălzire și antrenament, aveau propriul lor ritm: «Un antrenor are nevoie de cel puțin trei luni pentru a transmite idei, procese automate și tipare. Uneori durează mai mult, chiar șase». A spus asta când a preluat Inter de la Simoni în 1998, o echipă plină de talent și jucători de vestiar.

După trei luni, ideile nu au prins rădăcini și a demisionat. A avut noroc când a găsit președinți vizionari ca el. Gino Corioni la Brescia, de exemplu, a obținut câștiguri de capital excelente cu el, iar la Rigamonti a admirat șutul cu stângul al lui Hagi, unul dintre cele mai bune din toate timpurile.”

Materialul a acordat un spațiu amplu și perioadei petrecute în Ucraina, considerată definitorie pentru cariera sa.

„Și-a realizat capodopera cu Rinat Ahmetov, un magnat ucrainean al oțelului cu un vis asemănător lui Fitzcarraldo: să aducă fotbalul poetic și câștigător la granița cu Europa, la Donețk. I-a dat lui Lucescu carte blanche, l-a pus să construiască un centru sportiv de mărimea unui sat, după gustul său, și i-a îmbrățișat pe deplin filosofia, inclusiv o altă regulă de-a sa: sistemul trebuie să fie impermeabil pe piață; dacă vând unul, trebuie să am altul pregătit în cadrul companiei.

«Sunt două moduri de a câștiga: cu bani sau cu tinerețe. Cu bani, câștigi cât timp țin banii; în acest ultim caz, continui», spunea Lucescu. Așa s-a născut Brazilia Ucrainei. A fost capodopera lui: un circ de miracole care în doisprezece ani a adus o Cupă UEFA la Donețk („Știi cât de greu e să câștigi împotriva unei echipe est-europene în fotbalul ăsta?”) și a făcut să tremure cluburile mari”, au scris jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport.

În încheiere, materialul a surprins și latura personală a lui Mircea Lucescu în perioada sa din Italia:

„Om de artă, era un comunicator fin și iubea Italia. Avea o casă pe Lacul Garda, unde se întorcea cu plăcere. Îi plăcea mâncarea noastră și o comanda din toată lumea. Cu Ronaldo la Inter, își pusese bazele unei mici afaceri: îi dădea portocale roșii care soseau direct din Sicilia, iar Fenomenul îi răspundea cu sticle de bere braziliană.

Îi plăcea viața sălbatică? Amin. ‘De ce faci asta, Ronie?’, a întrebat el într-o zi. ‘Domnule, viața e una’, a fost răspunsul. Ochii i se luminau dacă îl pomeneai pe obscurul Ilsinho, spunea că are cel mai bun dribling din lume și zâmbea ca un tată când îți explica că nu a reușit niciodată să aibă succes pentru că la fiecare pauză se întorcea din Brazilia cărând șapte kilograme de bagaje.

Întrerupea interviurile ca să te întrebe ultimele noutăți despre politica italiană sau dacă pizzeria aceea de lângă stadionul din Brescia mai era deschisă. Îți trimitea un cântec românesc și apoi te suna ca să-ți explice. Nu-i plăcea VAR pentru că schimba dreptatea cu emoția, nu credea în Arabia Saudită așa cum nu crezuse în China cu zece ani în urmă, îi plăcea Serie B mai mult decât Serie A pentru că ‘e liga antrenorilor, cei cu bani nu câștigă neapărat’.

A vorbit întotdeauna de bine despre jucători: ‘Simeone își compensează picioarele cu inteligență, va fi un antrenor grozav’, ‘Dați-i lui Calhanoglu timp să înțeleagă Italia și veți vedea’, ‘Douglas Costa e mai bun decât James’, ‘Nu-i cunoașteți pe Zabarnyi și Mikolenko, dar în doi ani vor fi titulari în orice echipă’, ‘Fernandinho e ca Pirlo’, ‘Diferența dintre Witsel și Pogba este vârsta’, ‘Mkhitaryan, cu capul, joacă cât vrea’. La început, părea că exagerează, dar privind în urmă, avea aproape întotdeauna dreptate. Cum poate cineva obișnuit să vadă dincolo și să nu fie păcălit de profeții?”