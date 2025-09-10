Sport Lucescu refuză să vorbească despre demisie și dă vina pe jucători







Mircea Lucescu, selecţionerul României, a declarat marți seara, la conferința de presă de la finalul meciului cu Cipru, încheiat 2-2, că nu este momentul să facă o evaluare serioasă a activității sale. „Nu e momentul să fac o analiză foarte serioasă pentru că ar trebui să spun niște lucruri care nu îmi convin”, a spus acesta.

Lucescu a declarat marți seara, după meciul cu Cipru, când a fost întrebat dacă se gândește să renunțe la funcție, că nu este momentul să facă o analiză serioasă.

„Haideți să nu discutăm în seara asta. Ce va fi mâine, vom vedea mâine. Sunt foarte dezamăgit, pentru că știu cum a fost pregătit meciul ăsta și cât de sigur eram că vom câștiga. Echipa națională trebuie să își continue parcursul. Eu am făcut tot ceea ce a fost posibil ca să dau unui grup de jucători posibilitatea să atace un turneu final. Și ăsta a fost un lucru foarte bun”, a spus acesta.

Lucescu a precizat că există aspecte pe care nu vrea să le discute și că va analiza situația înainte de a lua o decizie. „Mai mult de atât nu am ce să spun. Nu e momentul să fac o analiză foarte serioasă pentru că ar trebui să spun niște lucruri care nu îmi convin. Simt o mare dezamăgire, o foarte mare dezamăgire”, a mai adăugat selecționerul.

România a deschis scorul în minutul 2, când Drăguş a trecut de portarul Fabiano și a înscris în poarta goală. În minutul 8, același Drăguş a șutat slab, iar Fabiano a reținut, dar în minutul 18 Drăguş a marcat, aducând scorul 2-0 pentru tricolori.

Bancu a primit un cartonaș galben și va sta în tribună în meciul cu Austria. În minutul 24, Tzionis, atacantul de la UTA Arad, a avut prima ocazie mare a Ciprului, dar șutul său a fost apărat de Horațiu Moldovan.

Gazdele au egalat în minutul 29 prin Loizou și în minutul 77, prin Charalampous.

Lucescu a declarat marți seară că rezultatul nu a fost influențat de schimbări, ci de atitudinea jucătorilor, afirmând că în repriza a doua jucătorilor săi „parcă le-au îngheţat picioarele”.

„Sunt nemulţumit că prima repriză am făcut ceea ce trebuia, dar în repriza a doua parcă le-au îngheţat picioarele. Mai ales fundaşii centrali, ceea ce le-a dat lor posibilitatea să iasă la pressing. Păcat pentru acest rezultat. Este şi o lecţie. Am avut un început de primă repriză excelent. Am avut situaţii foarte bune, nu le-am valorificat şi asta a făcut ca golul lor să răstoarne raportul de forţe”, a spus selecționerul, la Prima TV.

Naționala de fotbal a României a făcut un nou pas greșit în cursa pentru Cupa Mondială 2026, fiind egalată după ce a condus cu 2-0, golurile fiind marcate de Denis Drăguș (2, 18). Pentru Cipru au înscris Loizos Loizou (29) și Charalampos Charalampous (76).

În alt meci din grupă, Austria a învins Bosnia-Herțegovina cu 2-1 în deplasare. Cele două echipe se află la cinci puncte de echipa României în clasamentul grupei, dar tricolorii păstrează șansa de a ajunge la baraj în primăvară.