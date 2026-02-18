Social

Loturi de stafide „Furnicuța”, retrase de la vânzare. Conțin pesticide neautorizate de UE

Loturi de stafide „Furnicuța”, retrase de la vânzare. Conțin pesticide neautorizate de UESursa foto: pixabay. com
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat declanșarea unei proceduri de rechemare de pe piață pentru anumite loturi de stafide comercializate sub marca „Furnicuța”.

Decizia, comunicată miercuri, este descrisă drept una de precauție și vine în urma identificării unor reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană, potrivit informațiilor oficiale publicate de instituție.

Loturile vizate de rechemare

Conform datelor furnizate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, societatea LUCSOR IMPEX SRL a demarat retragerea produsului „Stafide Furnicuța”, provenit din Uzbekistan.

Sunt afectate loturile identificate prin codurile B115D126 și B120D126.

Instituția precizează că procedura de rechemare face parte din instrumentele curente de control și intervenție, utilizate pentru a limita distribuția și consumul produselor care nu respectă normele de siguranță alimentară.

Rezultatele analizelor ANSVSA

În mesajul transmis de compania implicată sunt prezentate detalii privind natura neconformității. Reprezentanții firmei menționează:

„Siguranța produselor pe care le comercializăm este prioritatea noastră. În urma rezultatelor analizelor efectuate în cadrul programului de autocontrol, s-a depistat prezența unor reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană: Chlorpyrifos și Profenofos”.

Potrivit informațiilor comunicate, substanțele identificate – Chlorpyrifos și Profenofos – nu sunt autorizate pentru utilizare în produsele alimentare comercializate pe piața Uniunii Europene.

În aceste condiții, operatorul economic a activat procedura de retragere voluntară, notificând autoritățile competente.

Recomandările ANSVSA pentru consumatori

ANSVSA recomandă persoanelor care au achiziționat stafide din loturile menționate să evite consumul produsului. Consumatorii sunt sfătuiți să returneze ambalajele la unitatea comercială de unde au fost cumpărate.

Autoritatea informează că valoarea produsului va fi restituită integral, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Această procedură este utilizată frecvent în cazurile de rechemare, pentru a facilita recuperarea rapidă a produselor neconforme și pentru a reduce eventualele inconveniente pentru clienți.

Contextul măsurilor de siguranță alimentară

Rechemările de produse alimentare sunt parte a sistemului european de protecție a sănătății publice. Acestea pot fi inițiate de operatorii economici, în urma programelor de autocontrol, sau la solicitarea autorităților, atunci când testele de laborator indică depășiri ale limitelor admise ori prezența unor substanțe neautorizate.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor subliniază că monitorizarea continuă a produselor aflate pe piață are rolul de a preveni riscurile potențiale.

În astfel de situații, comunicarea publică și colaborarea dintre instituții și comercianți sunt esențiale pentru retragerea eficientă a produselor afectate.

Alte proceduri de rechemare ale ANSVSA

În aceeași perioadă, instituția a informat și despre extinderea unei alte proceduri de rechemare, care vizează un lapte-praf produs de Nestlé.

Autoritatea nu stabilește o legătură între cele două situații, menționând că aceste acțiuni fac parte din activitatea curentă de supraveghere a pieței alimentare.

Consumatorii pot verifica lista actualizată a produselor rechemate accesând secțiunea dedicată alertelor alimentare de pe site-ul oficial al ANSVSA. Informațiile includ detalii despre produs, loturi, motivul retragerii și recomandările pentru clienți.

