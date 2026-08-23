Loredana Groza a împărțit merdenele publicului duminică seară, în timpul show-ului susținut la SAGA Festival. Artista a preluat astfel unul dintre cele mai discutate subiecte de pe rețelele sociale din ultimele zile, după controversa pornită în jurul patiseriei din Piața Amzei.

Loredana Groza a pregătit un moment neașteptat pentru cei aflați în fața scenei în cea de-a treia seară a SAGA Festival. În timpul concertului, artista a împărțit merdenele publicului, ducând pe scena festivalului trendul care a dominat în ultimele zile discuțiile din mediul online.

Artista s-a implicat în subiect încă din ziua în care controversa legată de merdenele a început să ia amploare pe rețelele sociale.

Loredana Groza a publicat atunci un mesaj în care și-a exprimat susținerea pentru patiseria din Piața Amzei și a povestit că obișnuiește să cumpere de acolo încă din anii '80.

„Nu am mai trecut de ceva timp prin Amzei..dar am stat acolo in anii ‘90 . Din 86 mananc merdenele la nea’Mihai!. Am zis dintotdeauna ca face cele mai bune merdenele din lume! Si uite ca acum toata lumea a aflat. Sa rezisti atata timp si sa ramai top asta inseamna daruire, implicare, dragoste.

Anul asta nea’Mihai si a luat concediu pentru prima data, in rest doar munca. Meriti pe deplin avalansa de simpatie si respect! Ce e real ramane valabil, indiferent de gurile rele Nea Mihai, abia astept sa trec prin Amzei in drum spre repetitiile pentru Sala Palatului la o merdenea. Asta da Libertate! Cei mai tari se stie au crescut cu margarina”

Controversa a pornit după apariția unui videoclip pe rețelele sociale în care merdenelele cu margarină de la Patiseria Amzei au fost comparate cu produse franțuzești făcute cu unt.

Casa Mița Biciclista a publicat pe Facebook un material în care critica merdenelele cu margarină și prezenta într-o lumină favorabilă produsele de inspirație franțuzească.

Videoclipul, construit în jurul ideii „Spune-mi ce mănânci ca să-ți spun cine ești”, a provocat numeroase reacții în mediul online.

Reacțiile au depășit rapid mediul online.

Sâmbătă, sute de bucureșteni s-au așezat la coadă pentru a cumpăra merdenele de la patiseria din Piața Amzei.

Fenomenul a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte ale weekendului, iar Loredana Groza l-a dus ulterior și pe scena SAGA Festival, împărțind merdenele publicului în timpul concertului.