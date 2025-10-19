Localitățile cu sub 1.000 de locuitori, afectate de reorganizarea administrativă a României

Reorganizarea administrativă a României a fost reluată într-o dezbatere la Euronews de consilierul prezidențial Ludovic Orban, care a subliniat că multe localități mici nu-și pot asigura nici măcar propria funcționare. Orban a dat exemplul localităților cu mai puțin de 1.000 de locuitori, despre care a spus că ar trebui comasate pentru a reduce costurile și a eficientiza administrația publică.

Consilierul prezidențial Ludovic Orban a declarat recent la Euronews că reorganizarea administrativă este inevitabilă pentru eficientizarea funcționării localităților românești.

„Reducerea numărului unităților administrativ-teritoriale este necesară pentru că există foarte multe localități care nu au capacitatea administrativă și financiară să funcționeze singure”, a explicat Orban.

Orban a explicat că scopul acestei reorganizări nu este doar reducerea personalului, ci și creșterea calității serviciilor publice oferite populației. În prezent, multe primării mici funcționează cu resurse limitate și nu dispun de personal suficient pregătit. Această situație face reorganizarea administrativă o necesitate obiectivă, mai ales pentru localitățile cu sub 1.000 de locuitori.

Conform declarațiilor lui Orban, reformele propuse includ comasarea localităților mici și reducerea costurilor de personal din primării.

Aceasta ar presupune identificarea unităților care nu pot funcționa eficient și redistribuirea resurselor către structuri mai stabile. „Ceea ce susține premierul Bolojan este în mare parte firesc: reducerea numărului de angajați din administrația locală acolo unde serviciile oferite nu justifică prezența lor”, a precizat Orban.

Orban a adăugat că discuțiile cu liderii locali și cetățenii sunt cruciale pentru succesul reorganizării. „Dacă se face rațional, este posibil ca o parte dintre primari să susțină această reformă, pentru că realitatea este că multe localități mici nu ar trebui să existe”, a spus consilierul prezidențial.

De asemenea, Orban a menționat că nu a purtat încă discuții detaliate pe acest subiect cu președintele Nicușor Dan, însă acesta și-a exprimat public susținerea pentru reducerea numărului de angajați din administrația locală.