Statele membre NATO riscă să nu acopere integral ajutorul militar de 70 de miliarde de euro promis Ucrainei pentru 2026, în condițiile unui deficit estimat la aproximativ 7 miliarde de euro. Situația intervine înaintea sezonului rece, când Kievul solicită noi echipamente de apărare antiaeriană pentru a face față atacurilor Rusiei. Aliații urmează să discute problema finanțării la o reuniune programată pentru 17 noiembrie, relatează Politico.

Reprezentanții statelor aliate vor analiza, în cadrul reuniunii din 17 noiembrie, posibilitatea unor contribuții suplimentare și măsurile necesare pentru accelerarea livrărilor de echipamente militare.

Cele 32 de state membre ale NATO au convenit, în luna iulie, să asigure Ucrainei echipamente, asistență și instruire militară în valoare de 70 de miliarde de euro în 2026. Un nivel cel puțin echivalent al sprijinului a fost prevăzut și pentru anul următor. Potrivit informațiilor obținute de POLITICO de la trei diplomați NATO, finanțarea stabilită pentru acest an prezintă în continuare un deficit de aproximativ 7 miliarde de euro.

Sursele citate nu au identificat contribuțiile individuale sau instrumentele financiare care au generat diferența dintre angajamente și fondurile disponibile. Din sprijinul prevăzut pentru 2026 fac parte atât contribuțiile oferite direct de statele aliate, cât și 30 de miliarde de euro provenite din împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei de Uniunea Europeană.

Deși diplomații anticipează noi angajamente din partea unor țări membre, există posibilitatea ca suma totală stabilită pentru anul în curs să nu fie asigurată integral. Un reprezentant al NATO a transmis că Alianța continuă să mobilizeze resurse pentru susținerea capacității militare a Ucrainei.

„Aliații continuă să ofere Ucrainei sprijin militar esențial” pentru îndeplinirea angajamentului și „lucrează pentru a se asigura că Ucraina beneficiază de sprijinul de care are nevoie acum și în viitor”, a declarat reprezentantul Alianței.

Problemele privind finanțarea au apărut într-o perioadă în care Rusia continuă atacurile asupra localităților și infrastructurii ucrainene. În cursul săptămânii, bombardarea unei școli s-ar fi soldat cu moartea a peste 40 de persoane. Autoritățile de la Kiev solicită accelerarea sprijinului militar, în special pentru echipamentele destinate apărării împotriva atacurilor aeriene.

Joi, în cadrul unei reuniuni desfășurate cu ușile închise, ambasadoarea Ucrainei la NATO, Alyona Getmanchuk, le-a cerut aliaților să respecte obiectivele financiare convenite.

Misiunea diplomatică ucraineană a transmis că ambasadoarea „a subliniat importanța pentru Ucraina a îndeplinirii de către aliații NATO a angajamentului asumat la summitul de la Ankara de a furniza sprijin militar în valoare de 70 de miliarde de euro în acest an”. Reprezentanța Ucrainei a cerut ca angajamentele financiare să fie urmate cât mai repede de transferul echipamentelor și al sumelor necesare achizițiilor.

„Este esențial să mobilizăm toți partenerii la capacitate maximă, să accelerăm adoptarea unor noi decizii și să transformăm angajamentele anunțate anterior în livrări concrete de echipamente sau în transferuri de fonduri”, a transmis reprezentanța Ucrainei la NATO.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a cerut în mai multe rânduri statelor aliate să ofere resurse suplimentare Ucrainei, acordând prioritate sistemelor de apărare antiaeriană. În timpul unei vizite recente la Tallinn, în Estonia, oficialul a atras atenția asupra necesității menținerii sprijinului militar în lunile următoare.

„În condițiile în care se apropie iarna, iar agresiunea Rusiei continuă fără încetare, aliații trebuie să facă mai mult, în special pentru sprijinirea apărării antiaeriene”, a declarat Mark Rutte.

Kievul are nevoie de sisteme și muniții care să permită interceptarea rachetelor și dronelor lansate de Rusia. Printre echipamentele solicitate se numără și interceptoarele utilizate de sistemele Patriot.

Neacoperirea integrală a finanțării ar putea îngreuna achizițiile și livrările de armament necesare pentru protejarea infrastructurii și a localităților ucrainene în timpul iernii.

O parte dintre problemele financiare semnalate de diplomații NATO sunt legate de mecanismul Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). Prin acest program, statele europene contribuie la cumpărarea de armament din Statele Unite, care este ulterior furnizat Ucrainei. Potrivit a doi diplomați consultați de POLITICO, aproximativ 1,9 miliarde de dolari reprezintă fonduri care lipsesc pentru achitarea unor livrări realizate prin PURL.

Programul permite achiziționarea echipamentelor militare americane considerate prioritare pentru armata ucraineană, inclusiv a interceptoarelor Patriot.

Mark Rutte și-a propus mobilizarea a 15 miliarde de dolari prin intermediul acestui mecanism în cursul anului 2026. Unele surse diplomatice consideră însă că atingerea obiectivului este puțin probabilă.

„Nu cred că există vreo șansă să atingem acest obiectiv”, a declarat unul dintre diplomații NATO consultați de POLITICO.

Datele furnizate de misiunea Ucrainei la NATO arată că 29 de state aliate au contribuit până acum la PURL. De la înființarea mecanismului, în 2025, contribuțiile totale au ajuns la aproximativ 9 miliarde de dolari, potrivit informațiilor comunicate publicației de doi diplomați.

Finanțarea sprijinului militar pentru Ucraina a devenit o responsabilitate tot mai mare pentru aliații europeni, după schimbarea politicii administrației americane. De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, Statele Unite au redus aproape complet acordarea unor noi pachete de asistență militară pentru Kiev.

În consecință, țările europene au preluat o parte mai importantă din efortul financiar necesar susținerii armatei ucrainene. Situația este complicată de constrângerile bugetare cu care se confruntă mai multe guverne.

Germania, Țările de Jos și statele nordice, care au avut contribuții importante la sprijinul militar oferit în ultimii ani, solicită împărțirea mai echilibrată a responsabilităților între aliați.

Un diplomat NATO a vorbit despre oboseala acumulată în rândul principalelor țări donatoare, care au finanțat în mod repetat achiziții și livrări de armament pentru Ucraina. Aceste dificultăți influențează negocierile pentru identificarea unor noi surse de finanțare și pentru menținerea livrărilor militare.

Reprezentanții statelor membre NATO urmează să discute situația sprijinului financiar și militar pentru Ucraina la reuniunea stabilită pentru 17 noiembrie. Pe agenda discuțiilor se află posibilitatea suplimentării contribuțiilor și accelerarea transferurilor de armament, în special a echipamentelor necesare apărării antiaeriene.

Diplomații citați de POLITICO se așteaptă la noi promisiuni financiare, dar nu exclud posibilitatea ca angajamentul de 70 de miliarde de euro pentru 2026 să rămână parțial neacoperit.

Pentru autoritățile ucrainene, una dintre priorități este transformarea fondurilor promise în livrări efective, astfel încât echipamentele militare să poată fi utilizate în perioada atacurilor aeriene din timpul iernii.