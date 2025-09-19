Liviu Mălureanu, propus ca secretar de stat la Finanțe. A fost acuzat de fraudă electorală

Liviu Mălureanu, care a ocupat funcția de președinte al ANFP în 2021, a fost nominalizat de USR pentru postul de secretar de stat la Ministerul Finanțelor, potrivit de Profit.ro. În trecut, acesta a fost acuzat că a fraudat alegeri interne în USR. „Să vadă toată țara ce se întâmplă în USR Vrancea. Au pus o comisie electorală care să păzească toate măgăriile pe care le face domnul Mălureanu”, spunea în 2021 subprefectul Radu Țigănuș, într-o înregistrare video legată de acuzațiile de fraudă.

Liviu Mălureanu a fost implicat în 2021 într-un scandal în cadrul USRPLUS Vrancea, fiind acuzat că ar fi fraudat alegerile interne, dezvăluirile fiind făcute publice chiar de un site apropiat de USR, aktual24.ro.

Portalul relata la acea vreme despre un „scandal de fraudă electorală în USRPLUS Vrancea cu prilejul alegerilor pentru noua conducere a filialei”.

Subprefectul Radu Țigănuș, președinte al PLUS Focșani, l-a acuzat pe Liviu Mălureanu, aflat atunci la conducerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, că a fraudat procesul intern de vot. În sediul USR PLUS Vrancea a fost chemată și Poliția, întrucât ambii vizau funcția de președinte al organizației județene.

Țigănuș susținea că Mălureanu ar fi fost prins având asupra sa buletine de vot în afara sediului partidului.

„Sa vadă toată țara ce se întamplă în USR Vrancea. Au pus o comisie electorală care să păzească toate măgăriile pe care le face domnul Mălureanu. Asa șe organizează alegerile în cadrul USR Vrancea de oamenii lui Dan Barna. Ăsta este partidul oamenilor corecți, oameni care fură, fură voturi. Oamenii lui acoperă furtul electoral, ăștia sunt oamenii noi din USR”, spunea la acea vreme subprefectul în cadrul unei înregistrări video.

Subprefectul de Vrancea, membru al PLUS, care acuzase USR de fraudă la alegerile interne pentru conducerea organizației USR-PLUS Focșani, a fost schimbat din funcție.

Biroul Național al USR PLUS hotărâse, în cadrul unei ședințe din 18 iunie 2021, retragerea sprijinului politic pentru subprefectul Radu Țigănuș (PLUS). Surse din interiorul alianței declarau atunci că această decizie fusese luată după ce, la sfârșitul săptămânii precedente, subprefectul reclamase fraudarea alegerilor interne pentru conducerea organizației municipale.

Radu Țigănuș, aflat și în poziția de copreședinte al Alianței USR PLUS Vrancea, candida la acea vreme pentru șefia organizației. În timpul procesului de vot, el realizase o transmisiune live pe Facebook, în care acuza fraudarea scrutinului. Conform surselor citate de Evenimentul Zilei, acea înregistrare cântărise decisiv în hotărârea de a-i retrage sprijinul politic și de a-l demite.