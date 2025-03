Monden Liviu Guță, la pământ, abia dacă mai poate cânta. Boala pe care a descoperit-o







Liviu Guță a avut puterea de a vorbi despre starea sa de sănătate. După ce a efectuat câteva investigații, medicii i-au descoperit o afecțiune care îi influențează vocea. Artistul s-a retras din atenția publicului și nici contracte nu a mai luat.

Liviu Guță nu mai poate cânta, deocamdată

Liviu Guță a mărturisit că va depune toate eforturile necesare pentru a se recupera și a reveni pe scenă, așa cum își dorește din tot sufletul. Medicii i-au descoperit reflux gastroesofagian, o afecțiune care îi influențează vocea.

„Vreau să vă împărtășesc câteva lucruri despre starea mea de sănătate pentru că voi sunteți parte din sufletul meu și mereu mi-ați oferit sprijin și înțelegere. Nu e ușor de vorbit despre asta, dar simt nevoia să fiu sincer cu voi”, a explicat artistul.

Liviu Guță a nu ascunde faptul că are și probleme personale, iar acum s-a ales și cu această boală care-i dă viața peste cap: „Pe lângă problemele mele personale pe care le am, din cauza stresului acumulat, am dezvoltat un reflux gastroesofagian, practic mi-a afectat vocea și respirația. Din acest motiv nu am putut cânta la valoarea pe care mi-aș fi dorit-o”.

Manelistul, speriat ce diagnosticul medicilor

Liviu Guță a menționat că își dorește să se recupereze și să revină la o viață normală, însă problemele de sănătate îl vor împiedica să revină pe scenă, având în vedere că suferă și de o mărire a ficatului.

„Îmi doresc din tot sufletul să vă pot oferi muzică bună și emoție așa cum o simt în inima mea. Am fost la doctor și am făcut mai multe investigații pentru problemele cu stomacul și vocea. Medicii au descoperit alte aspecte la care trebuie să fiu mai atent. Probleme cu arterele, ficat mărit”, a anunțat artistul.

Liviu Guță trebuie să facă schimbări radicale în viața sa

Liviu Guță este hotărât să urmeze sfaturile medicilor pentru a se recupera cât mai repede: „Mi-au recomandat să fac schimbări pentru a îmbunătății sănătatea, iar eu bineînțeles că sunt hotărât să fac tot ce pot pentru a atinge pragul acesta. Știu că nu va fi chiar așa de ușor, dar cu sprijinul vostru și cu credință, voi merge mai departe”.

„Vă mulțumesc pentru gândurile bune, încurajări și pentru că sunteți mereu alături de mine, îmi dați putere și speranță. Stați liniștiți, nu vă îngrijorați. Acesta este corpul meu, nu mi-e rușine, asta e viața. Am 98 kg în loc de 80”, a spus el, potrivit romaniatv.net.