Ţeapă de la Liviu Guţă. Ce le-a făcut manelistul unor miri

Liviu Guţă, acuzat de un cuplu din Olanda. Este vorba despre Diana Boros și Petrișor Căldăraru. Cei doi români plecați la muncă în Olanda de mai bine de 20 de ani și-au dorit ca totul să fie perfect. Nici prin cap nu le trecea că vor fi țepuiți de Liviu Guță, unul dintre cei mai cunoscuți maneliști ai momentului. Acesta mai are și o situație financiară de invidiat.

Petrișor Căldararu a povestit jurnaliştilor cum ceea ce ar fi trebuit să fie cea mai frumoasă zi din viața sa a eşuat. Iar „vinovatul de serviciu” a fost manelistul Liviu Guță. Urma să fie invitatul de onoare al evenimentului.

Căldăraru este restaurator de piane și deține o firmă de construcții de case. Mireasa este managerul unei firme de recrutare. Ambii activează în Olanda de ani buni.

Mi-am dorit să facem o nuntă ca în poveşti. Tocmai de aceea nici nu ne-am uitat la bani. Lumea trebuia să se simtă bine, așa că am ales împreună cu viitoarea mea soție, Diana, ceea ce am considerat noi că înseamnă excelență. Și în ceea ce privește solistul care să ne încânte, și locația, și meniul. Într-un cuvânt, totul! Surpriza cea mai mare, una urâtă, cum nici în cele mai negre coșmaruri nu am fi crezut că există, a avenit chiar din partea lui Liviu Guță, a declarat Petrișor Căldararu.

El a precizat că imediat după ce l-a contactat pe Liviu Guță pentru a-i cânta la nuntă „au bătut palma”. El a dorit să dea un „exemplu de seriozitate” plătindu-i deja suma totală cerută.

Asta deși înțelegerea agrea la acel moment că viitorii miri trebuie să plătească doar un avans de 50% din onorariul manelistului.

„Negocierea nu a durat prea mult. Știam ce sumă de bani pretinde la nuntă, așa că nu a fost o surpriză pentru noi când a cerut 3.000 de euro. Apoi, ne-a cerut un avans de 50% din această sumă. Noi, ca să arătăm că suntem oameni foarte serioși am achitat întreaga sumă. Mare greșeală am făcut! Fiindcă imediat după ce i-am trimis dovada plății, nu a mai fost chip să luăm legătura cu el”, a spus mirele.

Totul s-a consumat în septembrie anul trecut, fiindcă orice gospodar știe că antamarea localului și a solistului principal se face cu un an înainte.

Nu am avut foarte repede suspiciuni că ceva e în neregulă fiindcă Liviu Guță a postat pe site-ul său un fel de mărturie cum că pe 26 august 2023 urma să cânte la nunta noastră. Am înțeles că așa fac toți cei care-și câștigă pâinea din asta, așa că am fost încântați că am dat lovitura, aducându-l la nunta noastră pe Liviu Guță. Nu știam ce va urma!, a precizat Căldăraru.