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Liverpool și Napoli, victorii spectaculoase în Champions League. Programul meciurilor de miercuri și clasamentul

Liverpool și Napoli, victorii spectaculoase în Champions League. Programul meciurilor de miercuri și clasamentul
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Din cuprinsul articolului

Etapa a treia a Champions League a oferit marți seara meciuri spectaculoase, cu multe goluri și răsturnări de situație. Liverpool a învins-o pe Villarreal cu 4-3, după ce spaniolii au condus cu 2-0, Napoli a trecut de Bodo/Glimt cu același scor, iar Manchester City a surclasat-o pe AEK Atena, scor 5-1.

Liverpol - Villarreal, 4-3 în Champions League

Pe Anfield, Villarreal a început excelent și a înscris prin Georges Mikautadze (minutul 4) și Sergi Cardona (29). Liverpool a revenit înainte de pauză, prin Alexis Mac Allister (36) și Ronald Araujo (45+2). În repriza secundă, Mac Allister a marcat din nou, în minutul 65, iar Florian Wirtz a dus scorul la 4-2, în minutul 69. Tani Oluwaseyi a redus diferența în minutul 87, însă gazdele au păstrat victoria.

Napoli a obținut al 100-lea succes al său în cupele europene, învingând-o pe Bodo/Glimt cu 4-3. Matteo Politano a deschis scorul după numai 53 de secunde, iar Scott McTominay a reușit o dublă. Un autogol al lui Odin Bjoertuft a contribuit la victoria italienilor, în timp ce norvegienii au punctat prin Jens Petter Hauge, Andreas Helmersen și Sondre Brunstad Fet.

Manchester City a bătut cu 5-1 AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin

Manchester City a câștigat cu 5-1 în fața lui AEK Atena. Phil Foden a reușit un hat-trick, iar Elliot Anderson și Rayan Cherki au completat lista marcatorilor. Răzvan Marin, titular la formația greacă, a fost schimbat la pauză.

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Manchester City

Manchester City / foto: FB

AS Roma a învins-o pe Slovan Bratislava cu 5-0, iar PSV Eindhoven a obținut prima victorie din această ediție, 1-0 pe terenul lui FC Porto. Dennis Man a intrat în minutul 81 pentru olandezi. Stuttgart și Atletico Madrid au terminat la egalitate, 1-1, într-un meci în care spaniolii au rămas în zece oameni după eliminarea lui Morten Hjulmand.

Programul meciurilor de miercuri

Ora 19:45: Como – Manchester United; Lille – Galatasaray.

Ora 22:00: Aston Villa – Viking Stavanger; Bayern München – Arsenal; FC Bruges – RC Lens; Inter Milano – Șahtior Donețk; Real Betis – Feyenoord; Real Madrid – RB Leipzig; Sporting Lisabona – LASK.

Clasamentul Champions League după meciurile de marți

  1. Paris Saint-Germain – 9 puncte
  2. Liverpool – 9
  3. VfB Stuttgart – 7
  4. Aston Villa – 6
  5. FC Barcelona – 6
  6. Manchester City – 6
  7. Sporting Lisabona – 6
  8. Arsenal – 6
  9. Real Madrid – 6
  10. Real Betis – 6
  11. Borussia Dortmund – 6
  12. Bayern München – 4
  13. AS Roma – 4
  14. Șahtior Donețk – 4
  15. Atletico Madrid – 4
  16. PSV Eindhoven – 4

Primele opt echipe se califică direct în optimile de finală, în timp ce formațiile de pe locurile 9-24 vor disputa un play-off pentru accederea în această fază a competiției.

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