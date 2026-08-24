Programul „Litoralul pentru Toți” ajunge în acest an la cea de-a 49-a ediție și se va desfășura între 1 și 30 septembrie 2026. Organizatorii estimează că peste 80 de hoteluri de pe litoralul românesc vor participa la program, oferind turiștilor posibilitatea de a beneficia de tarife cu până la 60% mai mici decât cele practicate în perioada de vârf a sezonului estival.

Cele mai ieftine oferte pornesc de la 51 de lei pentru o persoană pe noapte, iar vacanțele pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță, potrivit lui Adrian Voican, vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT).

„În perioada 01 – 30 septembrie 2026, se desfăşoară cea de-a 49-a ediţie a programului „Litoralul pentru Toţi”, o iniţiativă de tradiţie dedicată turiştilor care îşi doresc o vacanţă pe Riviera Românească la tarife reduse cu până la 60% faţă de vârful sezonului estival. Deşi hotelierii au practicat oferte speciale last minute chiar şi în lunile de vară, septembrie rămâne o oportunitate unică”, afirmă Adrian Voican.

Luna septembrie a devenit, în ultimii ani, o perioadă tot mai căutată pentru vacanțele la Marea Neagră. Temperaturile plăcute, aglomerația mai redusă și prețurile mai accesibile îi determină pe tot mai mulți turiști să aleagă finalul verii pentru un sejur pe litoral.

Programul vine însă și într-un context dificil pentru industria turistică. Creșterea costurilor pentru utilități și alimente, dar și modificările privind voucherele de vacanță au pus presiune pe operatorii din turism. În aceste condiții, „Litoralul pentru Toți” este prezentat drept o soluție care îi ajută atât pe turiști, cât și pe hotelieri: primii au acces la vacanțe mai ieftine, iar unitățile de cazare își pot prelungi activitatea după perioada tradițională de vârf.

Sezonul estival din 2026 a avut un început mai slab, iar cererea din iunie și iulie a fost moderată. Potrivit reprezentanților industriei, activitatea de pe litoral a crescut semnificativ abia în august, ceea ce a concentrat o mare parte din cerere într-o singură lună.

„Bucuria vacanţei la mare nu ar trebui să fie limitată de dificultăţi financiare. Prin «Litoralul pentru Toţi», misiunea noastră este să ţinem această bucurie accesibilă cât mai multor români. Oferim alternativa unui septembrie liniştit, la tarife perfect adaptate situaţiei economice de acum. Este garanţia noastră că Riviera Românească a rămas o destinaţie primitoare şi deschisă tuturor celor care doresc să se bucure de vacanţă”, afirmă Adrian Voican.

Oferta include atât variante de cazare fără masă, cât și pachete care ajung până la formule all-inclusive. Sunt incluse stațiuni precum Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord, Eforie Sud, Neptun-Olimp, Venus, Saturn și Mangalia.

Conform tarifelor furnizate de BIBI Touroperator, în Mamaia, o cameră la un hotel de 3 stele, fără servicii de masă, pornește de la 64 de lei/persoană/noapte. În Eforie Nord, cazarea la un hotel de 2 stele fără masă începe de la 51 de lei/persoană/noapte, iar în Eforie Sud, la un hotel de 3 stele, tariful este de 68 de lei/persoană/noapte.

La Neptun, un hotel de 3 stele are tarife de la 77 de lei/persoană/noapte, în timp ce în Venus, cazarea la un hotel de 2 stele pornește de la 91 de lei/persoană/noapte.