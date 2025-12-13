Limba, oglinda sănătății. Două modificări ce pot sugera carența de vitamina B12

Vitamina B12 are un rol important în buna funcționare a organismului. Această vitamină menține sănătatea celulelor sanguine și a sistemului nervos, contribuind totodată la prevenirea anemiei, o afecțiune care poate provoca oboseală accentuată și slăbiciune, potrivit Express.

Vitamina B12 joacă un rol esențial în numeroase procese ale organismului, iar lipsa ei poate declanșa o gamă largă de simptome. Deși știm că pentru a funcționa corect avem nevoie de un aport diversificat de vitamine și nutrienți, aceste substanțe nu sunt întotdeauna asimilate în cantități suficiente doar prin alimentație. În astfel de situații pot apărea dezechilibre ce necesită suplimentarea cu vitamine.

Printre cele mai cunoscute semne ale deficitului de vitamina B12 se numără oboseala accentuată, furnicăturile la nivelul membrelor și scăderea neintenționată în greutate. Cu toate acestea, două simptome care se manifestă în gură ar putea, de asemenea, să sugereze o lipsă a acestui nutrient vital.

Potrivit recomandărilor NHS, apariția unei limbi roșii, dureroase, afecțiune denumită glosită, poate fi un indiciu al insuficienței de vitamina B12. Această inflamație modifică atât aspectul, cât și textura limbii, provocând disconfort, umflare și iritație.

Inflamația limbii poate modifica aspectul limbii, făcând-o să pară netedă, deoarece micile proeminențe ce conțin papilele gustative se pot aplatiza sau chiar retrage. În unele cazuri, pot apărea și ulcerații la nivelul cavității bucale.

Un aport insuficient de vitamina B12 favorizează, de asemenea, apariția anemiei, iar printre manifestările acesteia se numără și diminuarea capacității de a percepe gustul preparatelor. Deficitul poate apărea atunci când alimentația nu furnizează cantități adecvate de vitamina B12.

În mod normal, o dietă care include carne, pește și produse lactate acoperă necesarul de vitamina B12. Persoanele care consumă rar sau deloc aceste alimente se pot confrunta însă cu un risc crescut de carență.

Anemia provocată de lipsa vitaminei B12 este tratată cel mai adesea prin administrarea de injecții cu această vitamină. Dacă există îngrijorări legate de nivelul de B12, este recomandată o discuție cu medicul de familie, care poate solicita efectuarea unor analize de sânge pentru verificarea valorilor.

Limbă roz: O nuanță rozalie a limbii este, de regulă, semnul unei stări de sănătate bune. Aceasta sugerează o digestie eficientă și un stil de viață echilibrat, susținut de o alimentație corectă.

Limbă roșiatică: Atunci când limba capătă o culoare mai intensă, roșiatică, organismul ar putea semnala o iritație în zona gâtului sau o disfuncție la nivelul unui organ intern. Totodată, această nuanță poate reflecta un consum ridicat de grăsimi sau dezechilibre digestive.

Limbă roz pal: O limbă decolorată, spre roz pal, poate indica un deficit de vitamina B, esențială pentru oxigenarea sângelui și formarea hemoglobinei. Fructele și cerealele sunt recomandate pentru a compensa aceste carențe. În unele cazuri, nuanța deschisă poate sugera și prezența anemiei.

Limbă vineție: O tentă vineție, adesea însoțită de senzația de mâini și picioare reci, poate fi semnul unei circulații sanguine deficitare. La acestea se pot adăuga oboseala persistentă, dificultăți de concentrare sau chiar stări ușoare de depresie.

Pentru ameliorarea circulației, nutriționiștii recomandă includerea în dietă a alimentelor bogate în flavonoizi: ceapă, broccoli, mere, lămâi, struguri, fructe roșii, precum și ceai verde, ceai negru sau un pahar de vin roșu. Acești compuși contribuie la întărirea pereților vasculari și la îmbunătățirea fluxului sanguin, potrivit sfatulmedicului.