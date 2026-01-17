Limba kurdă, recunoscută oficial în Siria, în plin conflict armat

Președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, a publicat un decret prin care sunt acordate drepturi naționale comunității kurde din Siria. Documentul introduce recunoașterea oficială a limbii kurde și stabilește măsuri administrative legate de statutul civic al kurzilor, într-un context marcat de confruntări armate în nordul țării, potrivit agenției Reuters.

Conform decretului prezidențial, limba kurdă este proclamată „limbă națională”, cu posibilitatea de a fi predată în școlile publice din regiunile în care populația kurdă este prezentă în mod semnificativ. Textul oficial precizează că această recunoaștere vizează integrarea lingvistică în cadrul sistemului educațional național.

În document se arată: „Cetăţenii sirieni kurzi constituie o parte esenţială şi autentică a poporului sirian, iar identitatea lor culturală şi lingvistică face parte integrantă din identitatea naţională siriană”.

Decretul semnat de președintele sirian prevede și instituirea sărbătorii Nowruz, Anul Nou kurd celebrat pe 21 martie, ca zi liberă oficială în Siria.

Măsura are caracter administrativ și se aplică la nivel național, potrivit textului publicat de autorități.

Un alt element al decretului vizează acordarea cetățeniei siriene kurzilor care au fost lipsiți de acest statut în urma recensământului din 1962. Conform datelor menționate în document, aproximativ 20% dintre kurzi au fost afectați de acel recensământ, care a avut ca rezultat pierderea cetățeniei pentru o parte a populației.

Textul decretului prevede restabilirea naționalității siriene pentru persoanele vizate, în baza unor proceduri administrative care urmează să fie stabilite de autoritățile competente.

Anunțul președintelui Ahmed al-Sharaa are loc într-un moment în care armata siriană este implicată în lupte cu forțe kurde în nordul Siriei. Potrivit Reuters, confruntările au loc după ce forțele guvernamentale au dislocat unități kurde din orașul Alep în cursul săptămânii precedente.

Sharaa is a good politician considering the timing of this proclamation https://t.co/kzafcgYkqh — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 16, 2026

În paralel, negocierile privind aplicarea unui acord semnat în martie 2025 între autoritățile de la Damasc și reprezentanții kurzilor se află în impas. Acordul prevedea integrarea instituțiilor civile și militare kurde în structurile statului sirian.

În timpul Războiului Civil sirian, desfășurat între 2011 și 2024, forțele kurde au preluat controlul asupra unor zone extinse din nordul și nord-estul Siriei, inclusiv regiuni cu resurse energetice. Aceste teritorii au fost apărate în confruntări cu gruparea jihadistă Statul Islamic, cu sprijinul unei coaliții multinaționale.

Decretul prezidențial publicat vineri intervine într-un cadru politic și militar complex, în care aspectele legate de statutul comunității kurde rămân parte a discuțiilor dintre Damasc și reprezentanții acestei minorități.