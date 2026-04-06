Liderul al Camorra, capturat pe Coasta Amalfi. Fruntașul mafiei era căutat de un an

Carabinierii italieni au reușit să îl captureze pe Roberto Mazzarella, unul dintre cei mai căutați lideri ai Camorrei napolitane, într-o vilă de lux de pe Coasta Amalfi. Mazzarella, în vârstă de 48 de ani, era dat în urmărire din ianuarie 2025 pentru implicare într-o crimă agravată de tip mafiot.

Operațiunea a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă în localitatea Vietri sul Mare, unde Mazzarella se ascundea într-un resort de lux sub un nume fals.

Autoritățile susțin că acesta și-a instalat familia în vilă, pregătind sărbătorile de Paște alături de soție și cei doi copii. Carabinierii subliniază că Mazzarella figura pe lista celor mai periculoși patru fugari din Italia întocmită de Ministerul de Interne.

Roberto Mazzarella era căutat încă din 28 ianuarie 2025, după ce Tribunalul din Napoli a emis un mandat european de arestare pe numele său, acuzându-l că a orchestrat uciderea lui Antonio Maione. Potrivit anchetatorilor, crima ar fi legată de conflicte vechi între clanul Mazzarella și clanul Rinaldi, rivalitate care durează de zeci de ani.

Procurorii susțin că Mazzarella nu doar că a planificat atacul, dar ar fi fost prezent activ la ambuscada din 15 decembrie 2000, conducând scuterul de pe care a tras autorul atacului. Un alt suspect, Clemente Amodio, este cercetat ca posibil executant.

În timpul arestării, carabinierii au confiscat obiecte de valoare și documente care ar putea clarifica rețeaua de operațiuni a clanului. Printre bunurile ridicate s-au numărat trei ceasuri de lux, aproximativ 20.000 de euro în numerar și mai multe documente false, potrivit IlPost.

Totodată, au fost preluate telefoane mobile și notițe ce par să conțină evidențe financiare ale activităților economice suspecte ale clanului Camorrei. Ancheta va analiza aceste probe pentru a identifica legături directe între Mazzarella și afacerile ilegale ale clanului.