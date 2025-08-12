International Liber la drone pentru populație, de teama Rusiei. Program de instruire lansat în Lituania







Programul de instruire pentru construirea și operarea dronelor lansat de Lituania vizează pregătirea a peste 22.000 de adulți și copii până în 2028.

Inițiativa, promovată de Ministerul Apărării lituanian, are scopul de a dezvolta abilități tehnologice în rândul populației, într-un context geopolitic tensionat, consolidând capacitățile civile și militare ale țării.

Ministerul Apărării al Lituaniei a anunțat lansarea unui nou program de instruire pentru construirea și operarea dronelor, destinat publicului larg și elevilor, care va debuta în septembrie. Trei centre de instruire vor fi deschise inițial, urmând ca în următorii ani numărul acestora să ajungă la nouă. Ministrul apărării, Dovile Sakaliene, a precizat că până în 2028, se așteaptă ca 15.500 de adulți și 7.000 de copii să dobândească abilități de control al dronelor.

În acest context, „instruirea în controlul dronelor” presupune atât cunoștințe tehnice privind construcția și pilotarea vehiculelor aeriene fără pilot, cât și dezvoltarea rezistenței civile în fața unor potențiale amenințări, reflectând importanța tot mai mare a tehnologiei dronelor în securitatea națională.

Proiectul este susținut financiar cu peste 3,3 milioane de euro, o sumă alocată printr-un parteneriat între Ministerul Apărării și Ministerul Educației din Lituania. Scopul investiției este de a asigura echipamente, infrastructură și personal specializat pentru centrele de instruire. Programul este conceput să se adapteze nevoilor diferitelor grupe de vârstă, astfel încât să includă metode și materiale didactice specifice atât copiilor, cât și adulților.

Reacțiile din partea comunității au fost pozitive, iar experții în domeniul apărării subliniază că această inițiativă vine într-un moment crucial, dat fiind faptul că Ucrainafolosește tot mai mult drone în apărarea sa împotriva agresiunii ruse. Această experiență regională subliniază rolul strategic al tehnologiei dronelor în conflictele moderne.

Impactul programului de instruire pentru drone în context regional și global

Programul de instruire pentru drone promovat de Lituania ar putea contribui semnificativ la dezvoltarea industriei naționale de apărare, precum și la creșterea capacității militare și civile de reacție rapidă. În contextul învecinării cu regiuni tensionate, precum enclava rusă Kaliningrad și Belarus, acest program joacă un rol esențial în consolidarea securității și rezilienței naționale.

Lituania își întărește poziția în cadrul NATO și al Uniunii Europene, devenind un model pentru alte state mici care doresc să-și modernizeze și să-și diversifice capacitățile de apărare prin tehnologii avansate, potrivit digi24.ro