„Justiția este, înainte de toate, un moment de reflecție asupra rolului pe care îl are într-o societate democratică și asupra responsabilității pe care o purtăm față de cetățeni”, afirmă președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, cu ocazia Zilei Justiției. Șefa Înaltei Curți (ÎCCJ) a arătat că rolul justiției nu se măsoară doar prin numărul de dosare soluționate, ci prin capacitatea de a oferi fiecărui cetățean o decizie corectă.

„Justiția nu își măsoară succesul doar prin volumul de activitate, ci mai ales prin capacitatea de a oferi fiecărui cetățean o soluție legală, echitabilă și motivată. Adevărata măsură a unei justiții democratice este capacitatea sa de a rămâne independentă, imparțială și fidelă legii chiar și în cele mai dificile momente.

O justiție puternică nu este aceea care inspiră teamă, ci aceea care inspiră încredere”, a afirmat Lia Savonea.

Președintele ÎCCJ a adăugat că apărarea independenței judecătorilor reprezintă una dintre principalele garanții ale unui act de justiție corect.

„Astăzi, mai mult ca oricând, avem obligația de a apăra independența reală a judecătorului. Niciun magistrat nu trebuie să judece sub presiunea fricii, a intereselor de moment, a campaniilor publice sau a unor raporturi de putere dezvoltate în afara sălii de judecată.

Libertatea interioară a judecătorului reprezintă una dintre cele mai importante garanții ale libertății cetățeanului, deoarece independența judecătorului nu este un privilegiu al acestuia, ci un drept al fiecărei persoane care ajunge în fața instanței”, a mai spus aceasta.

Lia Savonea a atras atenția că sistemul judiciar trebuie privit prin prisma oamenilor care ajung în fața instanțelor.

„Mai presus de orice însă, trebuie să nu uităm niciodată că în centrul actului de justiție nu se află instituțiile, statisticile, carierele sau disputele dintre autorități. În centrul justiției se află cetățeanul.

Justiția există pentru cetățean, iar legitimitatea sa derivă din capacitatea de a-i apăra libertatea, demnitatea și drepturile”, a afirmat președintele ÎCCJ.

Un mesaj de Ziua Justiției a transmis și procurorul general al României, Cristina Chiriac. Aceasta a vorbit despre importanța încrederii oamenilor în sistemul judiciar.

„Această zi nu este doar despre instituții, legi, proceduri sau competențe. Este, înainte de toate, despre încredere - încrederea cetățeanului că drepturile sale sunt protejate, a victimei că suferința sa va fi ascultată, a celui acuzat că va beneficia de un proces echitabil, precum și încrederea societății că legea se aplică în mod egal tuturor”, a declarat Cristina Chiriac.

Procurorul general a arătat că sistemul de justiție se confruntă cu noi provocări, într-o perioadă marcată de schimbări rapide, dezinformare și dezvoltarea noilor tehnologii.

„Într-o epocă marcată de schimbări rapide, de polarizare socială, de dezinformare și de transformări tehnologice fără precedent, această încredere nu mai poate fi considerată un dat. Ea trebuie câștigată și reconfirmată în fiecare zi, prin profesionalism, integritate și responsabilitate”, a afirmat aceasta.

Cristina Chiriac a transmis că autoritatea sistemului judiciar este dată de modul în care oamenii percep corectitudinea deciziilor.

„În fond, forța justiției nu rezidă în puterea de a sancționa, ci în capacitatea sa de a convinge societatea că soluțiile sale sunt legitime, imparțiale și conforme legii.Autoritatea justiției nu poate fi doar una deontică, ci trebuie să fie și una epistemică”, a afirmat procurorul general.

În finalul mesajului, Cristina Chiriac a transmis că justiția trebuie să rămână concentrată pe cetățean.

„În fiecare dosar există mai mult decât acte, probe și argumente juridice. Există oameni, destine și așteptarea legitimă ca statul să fie drept.

Atât timp cât vom păstra această conștiință vie, justiția își va îndeplini menirea, iar încrederea cetățenilor va continua să reprezinte cea mai importantă resursă a sistemului nostru judiciar”, a mai spus procurorul general al României.