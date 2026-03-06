LeBron James a depășit un nou record în NBA la coșuri marcate din acțiune 

LeBron James l-a depășit, joi, pe Kareem Abdul-Jabbar la numărul de coșuri marcate din acțiune în istoria NBA, însă seara s-a încheiat cu o înfrângere pentru echipa sa și cu o durere resimțită la cotul stâng. „Faptul că numele meu este menţionat alături de cei mai mari jucători din istoria acestui sport a fost întotdeauna o onoare”, a spus sportivul, potrivit AP.

LeBron James a înscris un coș cu 12 secunde înainte de finalul primului sfert al meciului pierdut de Los Angeles Lakers, scor 113-120, în fața celor de la Denver Nuggets, joi seara, moment în care a depășit recordul deținut de Kareem Abdul-Jabbar.

„Faptul că numele meu este menţionat alături de cei mai mari jucători din istoria acestui sport a fost întotdeauna o onoare şi un lucru foarte cool. Este un lucru foarte cool. Am crescut urmărind şi citind, idolatrizând mulţi dintre cei mai mari jucători. Şi dacă aş fi putut vreodată să fac parte din NBA, mi-aş fi dorit să fiu în poziţia de a fi numit alături de cei mai mari jucători, făcând ceva bun”, a spus acesta.

Coșul prin care LeBron James a stabilit noul record i-a adus 15.838 de coşuri din acțiune în carieră, în cel de-al 23-lea sezon din NBA. Kareem Abdul-Jabbar avea 15.837 de astfel de coșuri atunci când și-a încheiat cariera de 20 de ani, în 1989, perioadă în care era cunoscut pentru celebra aruncare „skyhook” și ocupa primul loc în NBA la puncte marcate în carieră.

Pe poziția a treia se află Karl Malone, la mare distanță, cu 13.528 de coșuri.

LeBron James s-a accidentat la cotul stâng cu patru minute înainte de finalul meciului și a părăsit terenul. Incidentul a avut loc după ce s-a ciocnit cu Nikola Jokic în timp ce înscria și a căzut, sprijinindu-se cu brațul drept, dar lovindu-se la cel stâng. Arbitrul nu a acordat fault, iar James a spus că oficialii i-au transmis că a fost un contact „marginal”.

Întrebat dacă este îngrijorat de gravitatea accidentării, sportivul a răspuns: „Vom vedea ce se va întâmpla în următoarele zile. Sper să mă trezesc mâine şi să nu mă simt mai rău decât acum — sau, dacă mă simt mai bine, ar fi minunat”.