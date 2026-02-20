Record incredibil în SUA: cinci frați născuți în aceeași zi, dar la ani distanță

O familie din statul american Virginia a intrat în cartea recordurilor mondiale după a născut cinci copii în aceeași zi din calendar, însă în ani diferiți. Cazul, considerat extrem de rar de specialiști, a fost omologat de Guinness World Records și a atras atenția la nivel internațional.

Este vorba despre familia Cummins, în care mama, Carolyn Cummins, a adus pe lume șapte copii. Dintre aceștia, cinci — Catherine, Carol, Charles, Claudia și Cecilia — au venit pe lume în aceeași zi: 20 februarie.

Diferența o fac anii nașterii: 1952, 1953, 1956, 1961 și 1966. Fiecare copil s-a născut dintr-o sarcină diferită, fără intervenții medicale de programare a nașterii și fără ca situația să implice gemeni sau nașteri multiple.

Specialiștii au estimat că probabilitatea unei astfel de coincidențe este extrem de redusă, aproximativ una la 17 miliarde. Medicii au subliniat că nu există o explicație genetică pentru această situație și că este vorba pur și simplu despre o suprapunere rară a datelor de naștere. Toate cele cinci sarcini au evoluat normal, iar nașterile au avut loc la termen.

Performanța statistică a familiei a fost recunoscută oficial de Guinness World Records, care a consemnat recordul pentru cei mai mulți frați născuți în aceeași zi calendaristică, fără a fi gemeni. Timp de ani de zile, familia Cummins a deținut acest titlu. În 2023, însă, recordul a fost depășit de o familie din Pakistan, unde nouă membri împart aceeași dată de naștere, 1 august.

Dincolo de cifre și statistici, pentru familia din Virginia, data de 20 februarie a devenit un moment central al vieții de familie.

Potrivit mărturiilor, ziua era sărbătorită anual cu fast, iar mama pregătea câte un tort separat pentru fiecare copil, pentru a evita ca vreunul dintre ei să simtă că își împarte aniversarea în mod nedrept. Astfel, o coincidență improbabilă s-a transformat într-o tradiție care a consolidat legăturile dintre frați.

Povestea familiei Cummins rămâne una dintre cele mai neobișnuite situații documentate în istoria statisticilor demografice americane.