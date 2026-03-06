Csikszereda și Farul Constanța, duelul care deschide ultima etapă a sezonului regular din Superligă. Programul meciurilor

Csikszereda va juca vineri seară, de la ora 19.30, împotriva celor de la Farul Constanța, meci care deschide ultima etapă a sezonului regular din Superligă. Jucătorii din Miercurea Ciuc vin după un parcurs solid în ultimele cinci etape, cu trei victorii, o remiză și o singură înfrângere, suferită în 14 februarie 2026, în meciul cu Universitatea Cluj, scor 1-4.

Farul Constanța se confruntă cu un interval mai dificil în deplasare, având o singură victorie în ultimele șase meciuri, alături de un egal și patru înfrângeri la limită.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în turul sezonului regular, pe 3 noiembrie 2025, când constănțenii s-au impus acasă cu 3-0.

Pe Facebook, cei de la Farul au publicat imagini cu ultimele pregătiri înainte de meciul de la Miercurea Ciuc.

„Terminăm campionatul regular la Miercurea Ciuc. E zi de Farul - Csikszereda. Tu de unde îi susții pe fariști?”, se arată ïn mesajul publicat pe pagina de Facebook a clubului.

Vineri, 19.30: Csikszereda – Farul Constanța Sâmbătă, 14.30: Metaloglobus – UTA Arad Sâmbătă, 17.00: FC Botoșani – Petrolul Sâmbătă, 20.00: FCSB – Universitatea Cluj Duminică, 14.30: Oțelul Galați – Hermannstadt Duminică, 17.00: FC Argeș – Unirea Slobozia Duminică, 20.00: Rapid – Universitatea Craiova Luni, 20.00: CFR Cluj – Dinamo

Runda finală a sezonului regular poate decide clasamentele și pozițiile de start pentru play-off, fiecare punct fiind important.

Gheorghe Hagi, acționarul majoritar al Farului Constanța, se pregătește să se retragă treptat de la conducerea clubului, pe fondul unei posibile preluări a echipei naționale a României în această vară. În acest context, fiica sa, Kira Hagi, ar putea prelua un rol central în administrarea echipei de la malul mării.

În prezent, Hagi deține 79,9% din acțiuni, în timp ce Ciprian Marica și Rivaldo au câte 10% fiecare, iar angajatul clubului, Zoltan Iasko, are 0,1%.

Anterior, mai multe nume fuseseră avansate pentru preluarea pachetului majoritar, printre care Gheorghe Popescu, Hristo Stoichkov sau Rivaldo, însă sursele indică că decizia finală ar putea să se îndrepte către Kira Hagi.