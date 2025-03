Justitie Laura Vicol, viața în arest. Care a fost partea cea mai complicată







Laura Vicol a dezvăluit în cadrul unui podcast faptul că ancheta care s-a făcut la adresa ei și a familiei a fost una extrem de dură. Aceasta a explicat faptul că până și copilul său a fost percheziționat.

Laura Vicol: ”Asta m-a omorât”

Ancheta cu privire la Nordis a vizat-o și pe avocata Laura Vicol, care a explicat în cadrul unui podcast cum s-a desfășurat. Aceasta a explicat că anchetatorii nu au ținut cont de mai nimic. Drept urmare atunci când au ajuns în casa ei, în care se afla și ea au ignorat că acolo se afla și un copil. Așa că l-au percheziționat.

”Pe mine m-au ridicat din casă și mi-au percheziționat copilul”, a spus Laura Vicol. De altfel, aceasta a explicat cu ochii în lacrimi, că partea legată de copii a fost cea mai complicată. Mai ales că ea a mai trecut printr-o astfel de experiență și a pierdut o sarcină în acea perioadă. ”Mi-era atât de dor de copii, asta m-a omorât. Eu am mai fost odată încătușată, am putut să stau fără mâncare două zile. Și am pierdut și o sarcină atunci”, a mai spus avocata.

”Se construiesc blocuri în continuare”

Pe de altă parte, aceasta a explicat că perioada anchetei a fost una extrem de dură pentru ea. ”M-au aruncat la câini, m-au terfelit. Au vorbit atât de urât despre mine. Soțul meu este asociat la Nordis și în continuare se muncește și se construiesc blocuri. Sistemul a pedepsit foarte mulți oameni nevinovați. S-a dorit distrugerea unei companii românești”, susține Laura Vicol.

Scandalul legat de dosarul Nordis și ancheta penală a debutat după ce în spațiul public au apărut informații de fraudare a clienților societății. În ceea ce o privește pe Laura Vicol aceasta este acuzată că ar fi cheltuit banii clienților Nordis pe tot felul de obiecte vestimentare de lux.