Lanțurile de restaurante Pizza Hut ar putea fi vândute de grupul american Yum!Brands

Lanțurile de restaurante Pizza Hut ar putea fi vândute de grupul american Yum!BrandsSursă foto:www.pizzahut.ro
Yum! Brands, compania americană care deține branduri precum Taco Bell și KFC, a anunțat că va demara o „analiză formală a opțiunilor strategice” pentru Pizza Hut, inclusiv posibilitatea vânzării celebrei rețele de pizzerii, potrivit USA Today.

Yum! Brands analizează opțiunile strategice pentru Pizza Hut

Chris Turner, CEO al Yum! Brands, a declarat că echipa Pizza Hut a depus eforturi pentru a aborda provocările legate de afaceri și de categorie. Totuși, performanța actuală a brandului arată că sunt necesare măsuri suplimentare pentru a-i valorifica potențialul.

Potrivit lui Turner, aceste măsuri ar putea fi mai eficient implementate în afara Yum! Brands, ceea ce sugerează că o schimbare de strategie sau chiar o vânzare ar putea fi luate în considerare. Decizia finală va urma după analiza formală a opțiunilor strategice pentru marca Pizza Hut.

Vânzările Pizza Hut în scădere, în timp ce Taco Bell și KFC continuă să crească

Yum! Brands, care deține aproape 20.000 de restaurante Pizza Hut în 100 de țări, a raportat o scădere a vânzărilor Pizza Hut cu 2% în ultimul trimestru, în timp ce Taco Bell și KFC au înregistrat creșteri de 9%, respectiv 6%. În SUA, vânzările Pizza Hut au scăzut cu 7%, iar KFC a rămas stabil.

Specialiștii semnalează că Pizza Hut se confruntă cu provocări istorice, fiind percepută ca restaurant casual, în timp ce concurenții precum Domino's se concentrează pe livrare și și-au extins cota de piață. Aceasta ar fi o parte a contextului pentru performanța slabă a brandului pe piața americană.

Yum! Brands își evaluează opțiunile

Yum! Brands ar putea renunța la Pizza Hut pentru a se concentra pe KFC și Taco Bell, în timp ce un nou proprietar ar putea investi în redresarea brandului. Lanțul testează promoții și un nou design de restaurante, incluzând chioșcuri de autoservire și drive-thru pentru comenzi rapide.

Compania a angajat Goldman Sachs și Barclays pentru analiza strategică, fără a stabili un termen limită pentru decizii privind o eventuală vânzare sau tranzacție. Pizza Hut, fondată în 1958 în Kansas și preluată de PepsiCo în 1977, face parte din Yum! Brands din 2002.

 

