La trei ani de la moartea filosofului Mihai Șora, copiii au deschis un proces pentru moștenire 

La trei ani de la moartea filosofului Mihai Șora, care s-a stins din viață pe 25 februarie 2023, la vârsta de 106 ani, copiii academicianului au decis să deschidă un proces pentru moștenire. Surse judiciare au declarat pentru Mediafax că acțiunea a fost deja depusă în instanță.

Membru de onoare al Academiei Române și fondator al Grupului pentru Dialog Social și al Alianței Civice, Mihai Șora a fost primul ministru al Educației din România postdecembristă. La momentul morții sale, presa a relatat că ar fi lăsat în urmă o avere estimată la aproximativ un milion de euro, care ar fi revenit integral văduvei sale, cea de-a doua soție, poeta Luiza Palanciuc.

În plus, în primăvara anului 2023, după moartea academicianului, unul dintre copiii săi, Tom, stabilit în Germania, a clarificat pentru Gândul mai multe aspecte legate de averea tatălui său. Tom Șora a explicat că apartamentul în care a locuit Mihai Șora a fost cumpărat în anii 1990 de fratele său, Andrei Șora, iar la acel moment locuința a costat între 20.000 și 30.000 de mărci.

El a mai spus că, deși fratele său a cumpărat locuința, la un moment dat nu a mai avut acces în casă, iar Andrei a întrerupt definitiv relația cu tatăl lor. „În momentul în care Andrei a fost persoana non grata, ostracizat, la un moment dat, s-a văzut deposedat și de dreptul de a intra în casa pe care a cumpărat-o și după aceea, și noi toți. Fratele meu a fost un om cu mare voință și care nu se lamenta sau așa ceva. Dar eu știu că pentru el a fost groaznic și a rupt relațiile definitiv cu tata”, a explicat fiul lui Mihai Șora.

De asemenea, Tom Șora a explicat că, după moartea tatălui său, Luiza Palanciuc a rămas în apartament și a preluat cărțile rare ale academicianului, precum și colecția sa de obiecte de artă. Potrivit surselor Mediafax, acestea fac obiectul acțiunii de succesiune, deja depuse la o instanță din Capitală.

Tom Șora, împreună cu sora sa, Elisabeth, și cu Sylvie Delmas, urmașa lui Andrei Șora, au deschis un proces împotriva mamei vitrege, Luiza Palanciuc, văduva academicianului, de la care încearcă să obțină o parte din averea lăsată.

Mihai Șora s-a născut pe 7 noiembrie 1916, în Remetea Mare, județul Timiș. Fiu de preot, a studiat filosofia la Universitatea din București între 1934 și 1938, unde i-a avut profesori, printre alții, pe Nae Ionescu și Mircea Vulcănescu. În 1938 a obținut o bursă a Institutului Francez din București și s-a stabilit în Franța, iar între 1945 și 1948 a lucrat la Centre National de la Recherche Scientifique din Paris.

A revenit în România în 1948 pentru a-și vedea părinții, însă autoritățile nu i-au mai permis să plece în Franța, unde se aflau soția și copiii săi, care ulterior au venit în țară. A lucrat în Ministerul de Externe între 1948 și 1951, apoi la Editura pentru Limbi Străine și la Editura de Stat pentru Literatură și Artă, unde a pus bazele noii serii „Biblioteca Pentru toți”.

După decembrie 1989, a ocupat funcția de ministru al învățământului în primul guvern condus de Petre Roman, între 30 decembrie 1989 și 28 iunie 1990.