Declarat mort de instanță, deși trăia. Povestea lui Constantin Reliu, bărbatul care a devenit simbolul unui blocaj juridic absurd

Un bărbat din Bârlad a ajuns în situația paradoxală de a fi declarat oficial decedat, deși era în viață și s-a prezentat personal în fața instanței. Cazul lui Constantin Reliu a generat reacții puternice în România și în presa internațională, după ce Tribunalul Vaslui i-a respins, inițial, cererea de anulare a hotărârii prin care fusese declarat mort.

Situația a devenit cunoscută în martie 2018, când bărbatul s-a prezentat în fața judecătorilor și a declarat: „Mă numesc Constantin Reliu, sunt un om decedat, dar totuşi trăiesc”.

Potrivit hotărârii pronunțate de Judecătoria Bârlad în 2016, moartea lui Constantin Reliu a fost declarată la solicitarea soției, care a arătat că acesta plecase în Turcia în 1992 și că din 24 iulie 1999 nu a mai dat niciun semn de viață.

În motivarea acțiunii, s-a invocat inclusiv cutremurul din Turcia din august 1999, existând ipoteza că ar fi putut fi victima acelui eveniment.

Instanța a solicitat relații de la autoritățile din Turcia și de la Poliția din România. Din documentele analizate la acel moment, s-a constatat că ultima intrare oficială a lui Constantin Reliu în Turcia fusese înregistrată în iulie 1999.

Prin Sentința civilă nr. 1305/2016, Judecătoria Bârlad a admis cererea și a declarat decesul acestuia, cu data prezumată de 31 decembrie 2003.

În ianuarie 2018, după aproape 19 ani petrecuți în Turcia, Constantin Reliu a fost expulzat pentru probleme legate de documentele de ședere. La intrarea în România, autoritățile de frontieră i-au comunicat că figurează în evidențe ca fiind decedat.

Inițial, bărbatul a crezut că este vorba despre o eroare. Ulterior, i s-au prezentat datele oficiale care confirmau că era declarat mort de mai mulți ani.

El a declarat presei că autoritățile l-au verificat timp de mai multe ore pentru a stabili identitatea reală.

Constantin Reliu a contestat hotărârea Judecătoriei Bârlad, solicitând anularea sentinței prin care fusese declarat mort.

În martie 2018, Tribunalul Vaslui a respins însă apelul ca inadmisibil. Motivul invocat a fost depășirea termenului legal de exercitare a căii de atac.

Instanța a arătat că apelul fusese formulat la aproape doi ani de la pronunțarea hotărârii din 2016, iar termenul procedural era depășit.

Decizia a fost confirmată prin comunicat oficial publicat pe portalul instanței.

Situația a fost preluată de publicații internaționale. The Guardian a publicat articolul intitulat „Romanian court tells man he is not alive”, relatând cazul bărbatului care nu reușea să își anuleze propria „moarte” în instanță.

Agenția Reuters a transmis, de asemenea, informații despre situația juridică neobișnuită a românului declarat mort deși era în viață.

Cazul a devenit un exemplu de rigiditate procedurală și de dificultate în corectarea unor erori generate de absența îndelungată a unei persoane.

După respingerea apelului, bărbatul a fost îndrumat să formuleze o cerere de revizuire, o cale extraordinară de atac prevăzută de Codul de procedură civilă.

În iulie 2018, instanța a admis cererea de revizuire și a anulat hotărârea prin care fusese declarat mort. Astfel, identitatea sa juridică a fost restabilită oficial.

În acel moment, bărbatul a recâștigat în instanță dreptul de a fi considerat în viață.

În perioada în care figura oficial ca decedat, Constantin Reliu nu a putut obține acte de identitate și nu a putut beneficia de drepturi civile sau sociale.

El a declarat că trăiește în condiții precare alături de mama sa și că nu poate accesa servicii publice cât timp apare în evidențe ca fiind mort.

Situația sa a generat dezbateri publice privind procedurile legale aplicabile în cazurile de declarare a morții și dificultățile birocratice care pot apărea în situații neobișnuite.