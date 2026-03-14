Piesa României la Eurovision, criticată pentru mesajul pe care l-ar ascunde. Fanii competiției au cerut descalificarea

Piesa României la Eurovision, criticată pentru mesajul pe care l-ar ascunde. Fanii competiției au cerut descalificareaAlexandra Căpitănescu cântă alături de trupa sa. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Piesa României pentru Eurovision, „Choke me” (Sufocă-mă), a provocat reacții negative în mai multe publicații europene și printre experți internaționali, care o acuză că „glorifică asfixierea sexuală” și „normalizează practici nesăbuite” ce pot duce la leziuni cerebrale. Publicații precum The Guardian, RTL.nl, New Musical Express și Metal Hammer au atras atenția asupra riscurilor transmise de piesă, iar Clare McGlynn, profesor de Drept la Universitatea Durham, susține că melodia promovează o „normalizare nesăbuită” a unei conduite periculoase, ignorând instinctele de siguranță ale tinerelor femei.

În versurile melodiei se repetă de 30 de ori expresia „Choke me” și includ fraze precum „Abia pot respira”, „Vreau să mă strangulezi” și „Lasă-mi plămânii să explodeze”.

Fanii Eurovision au solicitat fie descalificarea piesei, fie modificarea versurilor, argumentând că mesajul transmis implică riscuri.

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României și câștigătoare anterioară a trofeului „Vocea României”, a explicat că melodia reflectă „emoții puternice și sufocare de îndoială de sine”, interpretare susținută și de oficialii TVR.

Căpitănescu își va prezenta piesa pentru prima dată la cea de-a doua semifinală Eurovision, joi, 14 mai. Această ediție a competiției a fost marcată de absența mai multor țări, care au decis să nu participe în semn de protest față de suprimarea libertății presei în problema Gaza și implicarea guvernului israelian în ediția precedentă.

Marea finală a Eurovision 2026 va avea loc sâmbătă, 16 mai, la Viena, Austria, când va fi desemnat câștigătorul celei de-a 70-a ediții a concursului. Concursul Eurovision adună anual milioane de spectatori în fața televizoarelor, nerăbdători să afle cine va câștiga. Anul trecut, artistul austriac JJ a câștigat finala cu melodia „Wasted Love”.

În 2026, orașul Viena va fi gazda competiției, însă nu toți cei 35 de concurenți vor ajunge direct în finală. Din cele 30 de țări care vor participa la cele două semi-finale, programate pe 12 și 14 mai, vor fi selectate câte 15 pentru fiecare rundă.

