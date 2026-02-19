Dragnea se plânge că a rămas fără avere și că e greu să faci afaceri

După problemele pe care le-a avut cu legea, fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, se confruntă cu dificultăți financiare majore. Recent, el a declarat că o duce din ce în ce mai greu și că singura resursă pe care o mai are este propria persoană, potrivit aktualitate.net. Eliberat în 2021 din închisoare, Dragnea nu s-a mai întors pe scena politică și nu a reușit să dea lovitura din nou în lumea afacerilor.

Fostul lider politic a negat speculațiile legate de presupusele averi ascunse.

„Mă mai am pe mine. Atât. Dar probabil ei ce se gândesc că, ei ce se gândesc, sau ce spun. Domnule, are suta de milioane, dar preferă până moare să stea așa, într-o aparență de nu are bani. (…) După aceea, am înțeles, au apărut legende că-i am îngropați undeva. Păi, să-mi spună și mie. Și, sincer, îmi opresc doar 10 la sută și le dau celor care îmi spun și mie unde sunt îngropați”, a spus el.

Fostul lider PSD, Liviu Dragnea, a recunoscut că, după ieșirea din politică și perioada petrecută în închisoare, a încercat să se implice în afaceri, însă susține că mediul economic din România s-a dovedit a fi unul dificil și neprietenos pentru investiții.

El a adăugat că a înființat o firmă în domeniul energiei, dar aceasta nu a generat rezultate și nu a reușit să dezvolte activități profitabile.

Fostul președinte PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la trei ani și jumătate de închisoare în dosarul privind angajările fictive de la Direcția pentru Protecția Copilului Teleorman. Decizia a fost luată de un complet format din cinci judecători: patru dintre aceștia – Rodica Aida Popa, Lucia Tatiana Rog, Luciana Mera și Simona Encean – au votat pentru condamnarea lui Dragnea, în timp ce un judecător, Alexandra Iuliana Rus, a fost pentru rejudecarea întregului dosar.

Bombonica Prodana a fost achitată pentru abuz în serviciu, iar Marineci Ionel și Milos Rodica au primit câte 3 ani cu suspendare. Alți foști angajați ai PSD au primit pedepse cu suspendare sau au fost achitați. Botorogeanu Adriana, secretara partidului, a fost condamnată la 2 ani de închisoare cu suspendare.

Gheorghe Nicușor a fost achitat pentru abuz în serviciu, dar a primit 3 luni de închisoare cu suspendare pentru fals intelectual. Balaban Constantin a fost achitat pentru abuz în serviciu și a primit 1 an cu suspendare pentru fals intelectual.

În același dosar, Marica Valentina a fost achitată pentru abuz în serviciu, iar Olguta Sefu a fost achitată pentru abuz în serviciu și condamnată la 1 an de închisoare cu suspendare pentru fals intelectual.