Actualitate Dragnea a relatat de ce s-a opus exploatării gazelor din Marea Neagră







Fostul lider PSD Liviu Dragnea a declarat că a refuzat proiectul de exploatare a gazelor din Marea Neagră în perioada în care conducea PSD și, indirect, guvernul, întrucât condițiile nu erau favorabile.

Fostul lider PSD spune că în momentul în care s-a discutat despre gazele din Marea Neagră a decis să nu accepte condițiile. Dragnea consideră că acestea ar fi fost în defavoarea noastră.

„Am fost sunat noaptea de la departamentul de Stat, am fost căutat și presat de cei de la OMV, de cei de la EXXON. A venit vicepreședintele EXXON să accept proiectul de lege off-shore care plecase de la Guvernul Tudose.

Trecuse de Senat și a ajuns la Cameră, care era decizională. Acela prevedea așa în mare toată rezerva de gaze din marea neagră exploatată de EXXON și OMV să plece din România. Să traverseze România și ajungă în Viena și Budapesta. Și în cele două țări să fie vândută”, a susținut fostul președinte PSD.

Liviu Dragnea mai spune că afacerea a fi fost una păguboasă. „Ne uitam la o conductă pe care trebuia să o construim tot noi, ne puteam face poze cu ea. Dar gazele din Marea Neagră ajungeau în Budapesta și în Viena. Argumentul suprem a fost acela că e strategic pentru noi în relația cu Rusia. Și era invers, dacă eu dădeam gazele rămâneam dependent de gazele din Rusia”, a mai spus fostul lider PSD.

„Și redevența era în mod real între 5 și 7 la sută, care după părerea mea era mai puțin de 5 că noi tot făceam calcule. Și am zis nu. Jumătate din gaze, obligatoriu se vând în România. Jumătate din gaze se vând afară dacă în România nu mai e nevoie peste alea 50%, că poate ne dezvoltăm.

Și prețul se face în România. Jumătate din profit este al României, și aici a explodat. Gazele trebuie să le luăm noi și profitul să îl luăm noi. adică una peste alta, noi am fi rămas cu redevența pe care oricum nu o vezi. Toate aparatele de măsurare, care sunt în funcție de debite, samd, te lăsau fără nimic. și eu am zis nu. Norvegia nu dă nimic la nimeni, iar Olanda nu dă mai mult de 50%”, a mai declarat Liviu Dragnea.