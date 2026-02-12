Kurt Cobain ar fi fost ucis. Cazul morții solistului Nirvana a fost redeschis

La mai bine de trei decenii de la dispariția sa, moartea lui Kurt Cobain, solistul formației Nirvana, continuă să genereze întrebări și teorii contradictorii. Artistul a fost găsit mort pe 5 aprilie 1994, la vârsta de 27 de ani, în casa sa din Seattle, iar ancheta oficială a stabilit că a murit prin împușcare, într-un act de sinucidere, folosind o pușcă Remington Model 11, calibru 20, potrivit Daily Mail.

Cu toate acestea, un grup privat de experți criminaliști a redeschis cazul și a reanalizat probele medico-legale și cele de la locul faptei, ridicând semne serioase de întrebare privind circumstanțele morții artistului.

Brian Burnett, specialist în cazuri complexe ce implică supradoze și traume prin împușcare, a participat la investigație. După doar câteva zile de examinare, el a afirmat fără echivoc: „Este o crimă. Trebuie să facem ceva în privința asta”.

Raportul publicat în „International Journal of Forensic Science” indică discrepanțe majore între concluzia oficială și datele analizate. Cercetătoarea independentă Michelle Wilkins subliniază că anumite modificări ale organelor interne sugerează efectele unei supradoze de heroină, nu ale unei împușcături fatale.

„Necroza observată la creier și ficat este tipică supradozelor și nu se manifestă în cazul deceselor prin împușcare”, a explicat Wilkins.

De asemenea, poziția mâinilor cântărețului și absența urmelor de sânge pe mâna stângă ridică dubii privind autenticitatea scenariului oficial al sinuciderii. „Mâna lui este surprinzător de curată. Într-un caz de sinucidere prin împușcare, este imposibil să nu fie pătată de sânge”, a adăugat ea.

Analiza experților atrage atenția și asupra puștii folosite. Având o greutate de aproximativ 2,7 kilograme, arma ar fi fost dificil de mânuit pentru o persoană aflată într-o stare de comă indusă de droguri.

Wilkins a semnalat și inconsecvențe în biletul de adio: primele rânduri par a fi scrise de Cobain, însă ultimele patru rânduri prezintă diferențe evidente de stil, mărime a literelor și lizibilitate. „Există indicii că biletul a fost modificat pentru a crea impresia unei sinucideri”, susține cercetătoarea.

În ciuda concluziilor experților, Biroul Medicilor Legiști din King County și Poliția din Seattle nu au luat în considerare redeschiderea anchetei

. „Suntem deschiși să reevaluăm cazul dacă apar dovezi noi, dar până acum nu am identificat nimic care să justifice o reanalizare”, a declarat un purtător de cuvânt al biroului. Reprezentanții poliției au reafirmat că, oficial, moartea lui Cobain rămâne clasificată drept sinucidere.

Raportul experților notează alte elemente suspecte. În buzunarul din față al pantalonilor lui Cobain a fost găsit un bilet cu instrucțiuni privind arma și cartușele. Kit-ul de heroină descoperit lângă corp era ordonat și aranjat cu grijă, ceea ce contrastează cu caracterul dezordonat al unei sinucideri.

Urmele de sânge de pe partea inferioară a tricoului artistului sugerează că trupul său ar fi fost manipulat după moarte. „Singura explicație este că trupul lui Kurt a fost ridicat cu capul în jos”, a afirmat Wilkins.

Echipa de experți nu solicită arestări, ci doar transparență și reevaluarea probelor: „Nu cerem pedepse, ci dovezi că greșim”, a spus Wilkins.

Ea a atras atenția și asupra influenței tragice a morții lui Cobain asupra tinerilor: în 2022, un adolescent și-a luat viața inspirat de tragedia solistului, fenomen cunoscut ca „sinucidere copycat”.

Până în prezent, solicitările de reanalizare a cazului au fost respinse, iar controversele privind moartea lui Kurt Cobain rămân nerezolvate.