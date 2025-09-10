International Kremlinul evită să vorbească oficial despre dronele doborâte în Polonia







Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a evitat să ofere comentarii privind incidentele cu drone care au pătruns în spaţiul aerian al Poloniei în timpul nopţii, îndemnând jurnaliştii să îşi adreseze întrebările Ministerului Apărării.

„Nu am dori să comentăm acest lucru în niciun fel. Aceasta este prerogativa Ministerului Apărării”, a subliniat Peskov, întrebat despre afirmațiile premierului polonez Donald Tusk.

Dmitri Peskov, secretarul de presă al Kremlinului, a declarat miercuri că incidentul nu se află în sfera de competență a biroului său și a sugerat jurnaliștilor să se adreseze direct Ministerului rus al Apărării.

Oficialul rus a respins acuzațiile formulate de Uniunea Europeană și NATO, susținând că Rusia este adesea ținta unor critici nefondate.

În paralel, însărcinatul cu afaceri al Rusiei la Varșovia a recunoscut că dronele doborâte proveneau din direcția Ucrainei, sugerând astfel că sursa exactă rămâne controversată și neclară.

Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, forțele aeriene ale țării au confirmat că dronele au intrat în spațiul aerian polonez în jurul orei 0:50, unele provenind chiar din zona Belarusului.

Incidentul a determinat convocarea imediată a diplomaților ruși la Ministerul polonez de Externe și a provocat reacții oficiale din partea NATO.

Secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a catalogat acțiunea drept „absolut imprudentă și periculoasă” și a precizat că evaluarea completă a incidentului este în curs.

El a mai adăugat că NATO este pregătită să apere fiecare centimetru din teritoriul aliat și că astfel de situații demonstrează eficiența sistemului de răspuns rapid.

Na primeira imagem, uma casa na Polónia atingida por um drone russo. Na segunda, os danos infligidos no barco da flotilha dos idiotas, dizem eles, por um drone. Precisam de mais explicações? pic.twitter.com/pKN4bEvcwq — Liberal (@GajoLiberal) September 10, 2025

Analiza experților, precum Keir Giles de la Chatham House, subliniază că astfel de manevre rusești urmăresc să testeze limitele capacităților de apărare ale statelor europene.

Conform acestuia, orice reacție slabă ar putea însemna un eșec strategic al Europei în gestionarea provocărilor regionale.

Incidentul cu drone din Polonia ridică semnale de alarmă pe plan regional și global, punând în discuție securitatea spațiului aerian european și consolidarea sistemelor de apărare.

Pe termen lung, prezența acestor drone ar putea intensifica tensiunile dintre NATO și Rusia, accelerând investițiile în sisteme anti-dronă și strategiile de coordonare între statele membre.

În context economic și politic, astfel de intruziuni subliniază vulnerabilitățile infrastructurii și necesitatea unei cooperări mai strânse între aliați.

Totodată, situația reflectă riscurile escaladării accidentale, întrucât orice eroare de identificare sau interceptare a dronelor poate transforma un incident minor într-un conflict major.

Experții avertizează că monitorizarea continuă și reacția promptă vor fi esențiale pentru stabilitatea regională.

Evenimentul devine astfel un test real pentru strategiile NATO și pentru capacitatea statelor europene de a preveni provocările militare indirecte, inclusiv cele prin intermediul tehnologiei drone.