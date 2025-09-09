Social Kempes, trupa care va cânta în deschiderea legendarilor Scorpions la București







Pe 11 septembrie 2025, legendara formație Scorpions va urca pe scena de la Romexpo pentru un spectacol rock ce marchează 60 de ani de carieră. Seara va fi deschisă de trupa KEMPES, care va încălzi atmosfera înaintea concertului principal.

Fondată în 2014 de Ovidiu Ioncu „Kempes”, KEMPES va fi actul de deschidere al serii. Trupa a cântat în numeroase concerte și festivaluri din țară, iar solistul carismatic și-a construit renumele în cei 14 ani petrecuți în Cargo.

În prezent, KEMPES cântă în formula: Ovidiu Ioncu „Kempes” – solist vocal, Dani Vlad – chitară bas și voce, Alexandru Ardelean – chitară solo și voce, și Ioan Zaharescu care cântă la tobe.

Trupa Scorpions, formată din Pawel Maciwoda (chitară bass), Rudolf Schenker (chitară), Klaus Meine (vocal), Matthias Jabs (chitară) și Mikkey Dee (baterie), continuă să fascineze fanii din întreaga lume cu performanțe energice și spectacole impresionante. Anul acesta, trupa sărbătorește60 de ani de activitate, aducând pe scenă pasiunea, reziliența și moștenirea construită de-a lungul anilor.

Turneul aniversar „Coming Home” a debutat la Las Vegas și a vizitat țări precum Brazilia, Argentina, Columbia, Mexic, Spania, Portugalia, Italia, înainte de a ajunge în România pe 11 septembrie la Romexpo. Conceptul vizual și de producție, semnat de Manfred Nikitser, combină lumini spectaculoase și efecte speciale pentru a oferi un show memorabil, adaptat atât publicului live, cât și înregistrărilor multi-cameră.

Accesul la spectacol se va face exclusiv pe baza unui bilet valid și a unui act de identitate, prin Intrarea C de pe Bulevardul Expoziției, începând cu ora 17:00, iar organizatorii recomandă folosirea transportului public, accesul auto nefiind permis.

Participanții vor fi supuși unui control de securitate, iar intrarea copiilor și a minorilor se realizează conform regulilor speciale, în timp ce obiectele periculoase, aparatura profesională și alimentele aduse din exterior sunt interzise.