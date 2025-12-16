Kelemen Hunor, despre tensiunile din Coaliție după votul PSD: A fost o greșeală. Nu se rupe Coaliția

După votul dat de PSD în Senat împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a transmis un mesaj de detensionare și reconciliere. Acesta a declarat, marți, la Parlament, că social-democrații au greșit prin acest vot, însă a subliniat că înțelege nemulțumirile lor și că nu există riscul ruperii Coaliției de guvernare.

Kelemen Hunor a arătat că, raportat strict la prevederile Acordului de Coaliție, votul PSD contravine regulilor stabilite între partenerii de guvernare.

„Dacă citim strict Acordul de Coaliție, acolo scrie membrii Coaliției nu vor vota moțiuni simple și de cenzură. Deci, din acest punct de vedere, ceea ce s-a întâmplat ieri, în Senat, din punctul meu de vedere – și vorbesc despre coeziunea Coaliției –, a fost o greșeală. Dar mai mult nu pot să vă spun, pentru că fiecare își face strategia”, a subliniat liderul UDMR.

Întrebat dacă votul din Senat slăbește poziția premierului, Kelemen Hunor a respins această idee, amintind de un precedent din anul 2024.

„Nu, în niciun caz (n.r. – nu putem vorbi de o știrbire a autorității premierului). S-a mai întâmplat în 2024, cu doamna Bucura, dacă nu mă-nșel. Tot așa, a trecut o moțiune simplă și nu este o obligație, pentru premier sau pentru partidul din care provine ministrul, să plece ministrul, să fie schimbat ministrul. Nici în 2024 cu doamna Bucura nu s-a întâmplat așa ceva. Am înțeles că nici USR-ul și nici premierul nu doresc o schimbare. Mâine, în Coaliție, sigur că va fi un subiect, dar vom vedea.”

Liderul UDMR a precizat că, în viziunea sa, nemulțumirile trebuie discutate intern, nu exprimate prin voturi publice împotriva partenerilor.

„Ceea ce pot să vă spun, cum ne-am comportat noi, de fiecare dată, dacă avem o nemulțumire, o discuți în Coaliție, încerci să găsești o soluție. Dacă stăm în Coaliție, nu votezi o moțiune. Asta e abordarea mea și rămâne abordarea mea”, a declarat Kelemen Hunor.

În același context, liderul UDMR a insistat că tensiunile actuale nu pun în pericol stabilitatea guvernării.

„Coaliția merge mai departe, nu există niciun risc de rupere. Nu se rupe Coaliție, stați liniștiți! Înțeleg supărarea lor (n.r. – supărarea PSD-ului), fiindcă am exemplu de la Praid, când și astăzi ăla de SALROM stă bine în funcție. Nu a fost demis și nu există o răspundere, din acest punct de vedere. Acolo, nivelul de răspundere și responsabilitate trebuie stabilit”, a explicat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a mai spus că actuala etapă tensionată trebuie depășită rapid, pentru ca Guvernul să se poată concentra pe deciziile esențiale de final de an.

„Trebuie să depășim această fază și eu sper că, după ce s-a închis și Capitala, cu primarul general, s-au închis și celelalte chestiuni care erau în discuție. Până la sfârșitul anului, trebuie decizia ca să putem pregăti bugetul pentru anul viitor.”

Liderul UDMR a făcut referire și la discuțiile privind reducerea aparatului bugetar, arătând că acestea trebuie purtate în limitele cadrului legislativ actual.

„Eu sper că da (n.r. – Coaliția trebuie să ajungă la o înțelegere pe micșorarea aparatului bugetar). Bugetul nu poți să-l faci altfel decât pe legislația existentă. Asta înseamnă că anvelopa salarială rămâne”, a concluzionat Kelemen Hunor.