Kaja Kallas: Europa așteaptă o contribuție reală din partea SUA în ajutorul pentru Ucraina

După anunțul președintelui american Donald Trump privind un nou plan de furnizare de armament Ucrainei, reacțiile oficialilor europeni nu au întârziat să apară.

Kaja Kallas, șefa diplomației Uniunii Europene, a salutat sprijinul Statelor Unite, dar a subliniat necesitatea unui partaj echitabil al costurilor implicate în această operațiune.

Potrivit presei internaționale, Trump a declarat că noul ajutor militar va fi oferit Ucrainei, însă finanțarea urmează să fie asigurată în principal de către „Europa și Canada”. În acest context, liderii europeni solicită o distribuire mai echilibrată a eforturilor, inclusiv din partea Washingtonului.

Prezentă marți la Bruxelles, Kaja Kallas a transmis un mesaj clar privind poziția Uniunii Europene față de implicarea militară în conflictul ruso-ucrainean.

„Salutăm anunţul preşedintelui (american Donald) Trump, de a trimite armament în Ucraina, deşi ne-ar plăcea să vedem o împărtăşire a poverii”, a declarat șefa diplomației europene în fața presei.

Declarația evidențiază dorința Europei de a vedea o implicare reală și proporțională din partea Statelor Unite, nu doar sub forma deciziilor strategice, ci și printr-o participare directă la costurile operaționale. Kallas a reiterat sprijinul blocului comunitar pentru Ucraina, dar a pus accentul pe responsabilitatea colectivă în susținerea acestui efort prelungit.

Kaja Kallas on Trump's plan to fund Ukraine weapons through NATO.

"If you promise to give the weapons, but say someone else is going to pay for it, it is not really given by you, is it?"

