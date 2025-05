Jurnalistul de la Russia Today, despre care Rusia spune că a fost expulzat, avea intredicție de a intra în România

Noi detalii despre expulzarea jurnalistului de la Russia Today. Poliția de Frontieră a oferit o explicație după apariția în presă a informațiilor că un jurnalist al ziarului de propagandă al Kremlinului a fost expulzat din România.

Poliția a anunțat că Chay Bowes avea interdicție de a intra pe teritoriul ţării noastre. Jurnalistul ar fi venit în România, spune televiziunea rusă, pentru a relata despre alegerile prezidenţiale.

„În data de 1 mai, în jurul orei 19.00, polițiștii de frontieră din cadrul Aeroportului Internațional Henri Coandă București au verificat, cu ocazia controlului de frontieră efectuat pe sensul de intrare în țară, un cetățean irlandez care călătorea din direcția Dublin.

Chay Bowes says his detention & deportation from Romania was a planned operation - sanctioned from far above.

"I was led into an interrogation room, and they presented me with a document that was prepared and stamped in advance. They wouldn't let take a copy or photo, but it… https://t.co/NDbUxAFysq pic.twitter.com/H3e8PzQhl9

— Margarita Simonyan (@M_Simonyan) May 1, 2025