Junalistul Cornel Nistorescu: România a avut o adunătură de mediocri pe postul de prim-ministru
Jurnalistul Cornel Nistorescu apreciză că cei care au ocupat postul de premier al României în ultimii ani au fost ”o adunătură de mediocri”. Într-o analiză a politicienilor din România, jurnalistul mai spune despre Ilie Bolojan că este ”un prim-ministru pus din disperare”. Despre USR, el susține că este un partid care s-a remarcat doar prin șmecheriile făcute în tipul pandemiei, în domeniul sănătății, relatează Gândul.

O adunătură de mediocri au ocupat postul de premier

Jurnalistul a criticat modul în care politicienii au gestionat problemele economice ale țării, în ultimii ani.

”Am avut o adunătură de mediocri pe postul de prim-ministru. Nu trebuiau puși!”, a afirmat Nistorescu. El s-a referit la mandatele Ludovic Orban, Florin Câțu, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu.

Despre actualul premier, jurnalistul a afirmat că: ”Bolojan este un Prim-Ministru pus dintr-o disperare, mai degrabă”.

Nistorescu: ”Ce face DNA-ul cu dosarul din pandemie?”

Nistorescu susține cu USR este un partid care s-a remarcat ”doar prin șmecheriile făcute în tipul pandemiei”, în domeniul sănătății.

Jurnalistul speculează pe subiect, și consideră că cei din USR vor reabilitarea politică a lui Voiculescu și replasarea lui prin Ministerul Sănătății

”USR a comis o șmecherie în întreaga lui existență, la sănătate, în pandemie… Ce face DNA-ul cu dosarul lui Vlad Voiculescu? Ăia vor să-l salveze, să-l reafișeze, să-l lustruiască pe Vlad Voiculescu și să-l vâre undeva pe la Sănătate”, a spus jurnalistul.

Critici dure față de USR

Cornel Nistorescu a apreciat că un factor nociv al actualei guvernări este prezența USR.

El consideră că această formațiune politică s-a remarcat doar prin afacerile din Pandemie și ”Drulă cu ranga, spărgând chioșcuri”.

”Din toată guvernarea, participarea la guvernare a USR-ului, rămân afacerile astea pe zona medicală din timpul pandemiei. Și Drulă, cu ranga, spărgând niște chioșcuri. Dacă îl cheamă Drulă, ai zis deja tot. Îi pronunț numele și e deja un fel de înjurătură”, a opinat jurnalistul.

