După declarația vicepremierului Oana Gheorghiu referitoare la intervenția DIICOT la azilele ilegale din Bihor, judecătoarea Mădălina Elena Dârdeci, fost președinte al Secției a VI-a Civilă a Tribunalului București, a explicat că activitatea desfășurată de procurori în etapa urmăririi penale are caracter nepublic și nu trebuie adusă la cunoștința reprezentanților Guvernului.

Oana Gheorghiu afirmă, într-un promo al unei emisiuni TV care urmează să fie difuzată sâmbătă, că intervenția autorităților i s-a părut „excesivă” și că reprezentanții Guvernului nu au avut informații despre operațiune înainte de desfășurarea acesteia.

„Mi s-a părut excesivă acțiunea. Nu știu de ce DIICOT și celelalte instituții au decis să facă asta. Noi nu am avut informații la nivelul Guvernului. Eu am aflat efectiv din presă. Înțeleg că era o anchetă, că erau acolo oameni infiltrați care furnizau informații. Totuși, acei oameni nu erau într-un pericol iminent”, a spus Oana Gheorghiu.

În replică, Mădălina Elena Dârdeci a atras atenția că informațiile legate de demersurile efectuate într-un dosar penal nu sunt transmise reprezentanților Guvernului.

„Deși sunt judecător de cauze comerciale, cariera mi-am început-o ca judecător de cauze penale. Și «pe vremea mea», dar și în prezent urmărirea penală este nepublică”, a arătat judecătoarea.

Aceasta a explicat că procurorii sunt cei care gestionează activitatea de urmărire penală.

„Colegii procurori NU trebuie să vă aducă la cunoștință activitățile pe care le desfășoară în această fază procesuală, după cum NU trebuie să vă aducă la cunoștință actele pe care le întocmesc în dosarele penale pe care le instrumentează”, a afirmat magistratul.

Judecătoarea a mai spus că stabilirea pericolului social într-un dosar penal nu intră în atribuțiile unui membru al Guvernului.

„Pericolul social în cazul unui suspect/inculpat nu dumneavoastră îl stabiliți”, a continuat aceasta.

Judecătoarea a invocat și principiul separației puterilor în stat, susținând că activitatea procurorilor trebuie să se desfășoare fără intervenții din zona politică.

„Încă mai sunt judecători în România! Încă mai sunt procurori în România!”, a mai scris Mădălina Elena Dârdeci.

Magistratul a amintit, de asemenea, că orice persoană vizată de o anchetă beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală hotărâre definitivă de condamnare.

Discuțiile au apărut după intervenția DIICOT la azilele ilegale din Bihor. Ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, a transmis ulterior că, în urma acțiunii autorităților, 393 de persoane au fost relocate în centre sociale din 20 de județe. Dintre acestea, 125 de persoane dețin certificate de încadrare în grad de handicap, iar 165 au declarat că au rude.