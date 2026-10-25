Judecătoarea Adriana Stoicescu a transmis un mesaj extrem de dur în spatele căruia se ascunde o critică tăioasă la adresa comentariilor din spatele ecranelor, venite din partea celor pe care i-a numit ironic specialiști în organizare judiciară. Magistratul a luat o poziție fermă pentru a apăra colegii din sistem care provin din alte profesii juridice, precum avocați, grefieri sau polițiști judiciariști.

Într-o postare publicată pe rețeaua de socializare Facebook, judecătoarea a explicat cum funcționează de fapt sistemul și care sunt rigurozitățile prin care un profesionist din afara Institutului Național al Magistraturii ajunge să îmbrace roba.

„Dragi specialiști în organizare judiciară, Iubiți experți, Conform legilor de funcționare a cucoanei numite Justiție, pentru a deveni magistrat poți fie să absolvi cursurile INM fie să intri în profesie direct pe post, după un examen LA FEL DE DIFICIL ca cel de intrare la INM, cu condiția să ai 5 ani vechime în profesie juridică. Deci, dacă ai fost avocat, jurist, grefier sau polițist judiciarist, dai mătăluță un examen care îți mănâncă juma' de cerebel și devii magistrat. Iar când ajungi pe scaunul judelui, te comporți ca un jude. Desigur că voi, experții, știți mult mai bine cum gândește un fost avocat sau fost polițist, pentru că voi sunteți deținătorii adevărului absolut”, a transmis magistratul.

Adriana Stoicescu a subliniat că valoarea unui magistrat este dată de munca depusă în instanță și de parcursul profesional riguros, și nu de prejudecățile vehiculate pe platformele de socializare de către persoane care nu cunosc realitățile sistemului judiciar.

„Deviațiile de pe facebook deja îmi irită rău, dar rău de tot creierul și ne insultă tuturor inteligența. Ca să ajungă la Curte, colegul, fost polițist, a dat fix aceleași examene de promovare ca și cei care au absolvit INM. Colegul care a promovat la Curte, fost grefier sau fost avocat, a tras în plug la judecătorie și tribunal la fel ca noi toți, ceilalți, absolvenți sau nu de INM. În mințile plate, un fost grefier e mai puțin judecător, iar un fost polițist mai puțin procuror numai pentru că niște neica nimeni STIU ei, de la înălțimea soclului lor de deținători ai adevărului absolut”, a completat aceasta.

Magistratul a ținut să ofere exemple concrete din experiența sa profesională, menționând colegi care au demonstrat o pregătire impecabilă și un devotament total față de lege, indiferent de drumul urmat înainte de intrarea în magistratură.

„Am colege, foste grefiere, devenite judecătoare excepțional de bine pregătite și dedicate. Procuroare de ședință, fost polițist, sclipitoare, care pune niște concluzii de nu mă satur să o ascult. Dar nu, nu asta contează, ci doar ce spune țața Veta și nen-su Vasile, care știu că e plin sistemul de securiști ce dau în fiecare săptămână raportul la CIA și Mossad. Aceiași experți care au tăcut chitic, ca mortu' în păpușoi, când bădița Florian și răposatu' Mitică se lăudau cu pliculețele galbene și câmpuri verzi și tactice, culoare de asanare și optimizare a drumului spre condamnări. Sigur, despre pensionarii noștri vigilenți și degrabă ascultători, pe vremuri, de alte ordine, nimeni nu a avut nimic de spus că de, zornăitul cătușelor era asurzitor. Acum, însă, și-au găsit țintele și dușmanii”, a adăugat judecătoarea.

În finalul mesajului său tăios, Adriana Stoicescu le-a sugerat criticilor din online să se concentreze pe domenii la care se pricep cu adevărat, transmițând totodată un gând de încurajare tuturor celor care au intrat în magistratură venind din alte cariere juridice.

„Dar nu vreți voi să vă apucați, totuși, de altceva? Eventual de ce vă pricepeți, cât de cât? Gen. Din Timișoara, un salut și o îmbrățișare tuturor magistraților care vini din alte profesii!”, a conchis magistratul.