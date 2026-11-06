Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea, a vorbit despre plata drepturilor salariale restante ale magistraților, estimate la aproximativ cinci miliarde de lei. Șefa ÎCCJ consideră că actualul Executiv are o abordare diferită față de Guvernul anterior și apreciază deschiderea către dialog manifestată de echipa condusă de premierul Luca Niculescu.

Lia Savonea a declarat că este însă prea devreme pentru a comenta eventualele propuneri privind plata eșalonată a sumelor restante. Potrivit acesteia, este necesară o discuție oficială cu reprezentanții actualului Guvern.

„Consider că este prematur să mă pronunț asupra unor eventuale propuneri înainte ca acestea să fie prezentate și discutate în cadrul unui dialog instituțional. Cred că este firesc să avem mai întâi discuții oficiale cu reprezentanții actualului Guvern, cu atât mai mult cu cât am remarcat o schimbare semnificativă și binevenită de abordare față de Guvernul anterior, reflectată, până în prezent, într-un discurs echilibrat, constructiv și într-o deschidere reală către dialog”, a declarat Lia Savonea pentru Cotidianul.

Președinta ÎCCJ a transmis că apreciază noua abordare a Executivului și că discuțiile ar trebui să ducă la identificarea unor soluții concrete pentru achitarea sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești.

„Apreciem această schimbare de atitudine și considerăm că este important să acordăm dialogului instituțional șansa de a conduce la soluții concrete, care să țină seama atât de drepturile recunoscute magistraților, cât și de principiile statului de drept”, a mai declarat președinta ÎCCJ pentru sursa citată.

Declarațiile Liei Savonea vin după ce premierul Luca Niculescu a anunțat că Executivul intenționează să discute cu reprezentanții magistraților despre modalitatea de achitare eșalonată a restanțelor salariale.

Șeful Guvernului a abordat subiectul marți, într-un interviu acordat TVR, și a explicat că statul trebuie să își respecte obligațiile stabilite prin hotărâri judecătorești definitive.

„În primul rând ce vreau să spun este că statul român trebuie să respecte hotărârile judecătorești și să își achite obligațiile. Este o stare de tensiune pe care evident că nu vrem să o prelungim”, a declarat premierul.

Acesta a precizat că urmează să fie deschis un dialog pentru stabilirea unui calendar de plată, având în vedere valoarea ridicată a sumelor datorate.

„Va începe o discuție, un dialog pentru a vedea cum poate exista o eșalonare. Sigur că o sumă ca aceasta este mare, dar în același timp, după cum ziceam, este o hotărâre judecătorească definitivă. Trebuie să o respectăm”, a spus Luca Niculescu marți, la TVR.

Restanțele salariale ale magistraților provin din mai multe procese câștigate în ultimii ani. Prin hotărârile instanțelor au fost recunoscute drepturi bănești rezultate din modul de calcul al salariilor și din aplicarea retroactivă a unor majorări.

Deși instanțele au pronunțat hotărâri definitive, plata integrală a sumelor a fost amânată sau împărțită în tranșe, inclusiv din cauza constrângerilor bugetare.

Pentru recuperarea banilor, Înalta Curte de Casație și Justiție, prin președinta Lia Savonea, a deschis un proces împotriva Guvernului și Ministerului Finanțelor, solicitând fondurile necesare achitării obligațiilor salariale.

Pe 5 mai, Curtea de Apel București a admis acțiunea, însă Guvernul și Ministerul Finanțelor au contestat hotărârea prin recurs.

Dosarul a ajuns ulterior la Înalta Curte, care a amânat de șapte ori pronunțarea. Soluția definitivă a fost dată pe 15 octombrie, când instanța a respins recursul formulat de Guvern și Ministerul Finanțelor.