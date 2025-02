Jose Mourinho a fost suspendat patru meciuri: Un dezastru total

Jose Mourinho a fost suspendat patru etape din campionatul Turciei, după scandalul de la meciul Galatasaray - Fenerbahce. Suspendarea a fost dictată de Comisia de Disciplină a federaţiei turce. Acesta a spus că cei de la Galatasaray ”săreau pe margine ca niște maimuțe”.

”După meci, i-am mulţumit lui Slavko Vincic pentru că a arbitrat acest mare meci. Dacă ar fi fost un arbitru turc, ar fi fost un mare dezastru. Cei de pe banca lui Galatasaray săreau în sus precum nişte maimuţe la fiecare decizie corectă”, a declarat antrenorul portughez.

🔵#Istanbul Josè #Mourinho, allenatore del #Fenerbahce, è stato squalificato per 4 giornate per quanto è successo in occasione del derby contro il #Galatasaray. In particolare, #Mou ha preso 2 turni per razzismo e altre 2 per una frase, ritenuta offensiva, detta al quarto uomo. pic.twitter.com/yDMF7zkp0p

— Rai Radio1 (@Radio1Rai) February 27, 2025