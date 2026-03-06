Jimmy Lai nu va face apel la condamnarea de 20 de ani dată de regimul comunist chinez

Magnatul media din Hong Kong, Jimmy Lai, nu va contesta condamnarea sa la 20 de ani de închisoare pentru acuzații de coluziune cu forțe străine și publicarea de materiale considerate sedicioase, potrivit Reuters.

Decizia a fost confirmată vineri de avocatul său, după un proces îndelungat care a atras critici din partea mai multor guverne occidentale și organizații pentru drepturile omului.

Jimmy Lai, în vârstă de 78 de ani, este fondatorul publicației pro-democrație Apple Daily, care și-a încetat activitatea după introducerea legislației privind securitatea națională în Hong Kong. Cazul său a devenit unul dintre cele mai cunoscute procese desfășurate în baza acestei legi adoptate în 2020.

Potrivit avocatului său, Jimmy Lai a decis să nu depună apel împotriva verdictului sau a pedepsei stabilite de instanță.

„Putem confirma că avem instrucțiuni clare și definitive de a nu depune apel împotriva condamnării sau a sentinței”, a declarat un membru al echipei juridice a lui Lai pentru Reuters, sub protecția anonimatului. Avocatul nu a oferit explicații privind motivele deciziei.

Sentința a fost pronunțată în februarie, după ce în decembrie instanța l-a găsit vinovat pentru două capete de acuzare privind conspirația de a colabora cu forțe străine și pentru publicarea de materiale considerate sedicioase. Procesul a marcat finalul unui parcurs juridic care a durat aproape cinci ani.

Cazul lui Jimmy Lai a generat reacții din partea mai multor state occidentale. Marea Britanie și Statele Unite s-au numărat printre țările care au criticat verdictul și pedeapsa pronunțată de instanță.

Organizații pentru drepturile omului și numeroase state democratice au cerut eliberarea lui Lai, susținând că dosarul este legat de activitatea sa jurnalistică și de pozițiile critice față de autoritățile chineze.

Pe de altă parte, autoritățile din Hong Kong și Beijing au declarat că procesul a fost corect și că legea securității naționale se aplică în mod egal tuturor persoanelor. Oficialii susțin că legislația a contribuit la restabilirea stabilității în oraș după protestele pro-democrație din 2019.

În același caz privind securitatea națională, fostul redactor-șef al secțiunii în limba engleză a Apple Daily, Fung Wai-kong, a depus luni apel împotriva pedepsei de 10 ani de închisoare primite în acest proces.

Familia lui Jimmy Lai și-a exprimat îngrijorarea cu privire la starea sa de sănătate. Fiul și fiica sa au afirmat că există riscul ca acesta să nu supraviețuiască detenției, deoarece sănătatea lui s-ar fi deteriorat după mai mult de cinci ani petrecuți în izolare. Potrivit apropiaților, Lai suferă de diabet și alte probleme medicale, inclusiv palpitații și hipertensiune.

Într-un alt dosar, desfășurat separat de cazul privind securitatea națională, Curtea de Apel din Hong Kong i-a acordat recent lui Jimmy Lai o victorie juridică. Instanța a anulat condamnarea sa pentru fraudă și a revocat o pedeapsă de 69 de luni de închisoare.

Situația lui Jimmy Lai a fost discutată și la nivel diplomatic. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a ridicat problema în discuțiile cu președintele Chinei, Xi Jinping, iar subiectul ar putea fi abordat din nou în cadrul unei vizite anticipate la Beijing.

Procesul și condamnarea magnatului media continuă să fie urmărite la nivel internațional, fiind considerate de mulți observatori un test pentru aplicarea legii securității naționale în Hong Kong.