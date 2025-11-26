James Comer dezvăluie secretele lui Epstein. Detalii ascunse în „birthday book”

Investigația desfășurată de președintele Comisiei pentru Supraveghere din Camera Reprezentanților, James Comer, asupra activităților lui Jeffrey Epstein, a adus la lumină documente semnificative și materiale sensibile care dezvăluie conexiunile fostului infractor condamnat cu persoane influente la nivel global, inclusiv cu președintele Donald Trump.

Printre acestea se numără celebrul „birthday book”, o agendă care conținea materiale indecente, precum și un volum de peste 20.000 de documente ce oferă detalii asupra relațiilor financiare și sociale ale lui Epstein.

Deși rezultatele anchetei ar fi putut reprezenta o realizare definitorie pentru orice lider al Comisiei pentru Supraveghere, Comer a declarat într-un interviu recent că este profund ambivalent cu privire la acest dosar și la consecințele sale.

James Comer a comparat ancheta sa cu raportul Warren din 1964 privind asasinarea președintelui John F. Kennedy, subliniind scepticismul publicului față de concluziile guvernamentale:

„Îmi este teamă că raportul va fi ca raportul Warren. Nimeni nu îl va crede niciodată.”

Această referință evidențiază dificultățile pe care le întâmpină Comisia în a convinge publicul de validitatea rezultatelor investigației, având în vedere că multe persoane suspectează că guvernul federal protejează bărbați puternici implicați în exploatarea femeilor și fetelor tinere.

Comer a admis că unul dintre motivele pentru care nu a fost entuziasmat să desfășoare investigația este tocmai această complexitate și lipsa certitudinii privind impactul final:

„Nu m-am entuziasmat să fac investigația.”

De asemenea, el nu s-a angajat încă complet să publice un raport final, afirmând că acest lucru se va întâmpla „eventual, presupun”.

Investigația asupra lui Epstein a survenit într-un moment în care Comer și-a consolidat imaginea politică ca principal anchetator republican al președintelui Joe Biden.

Totuși, eforturile sale de a investiga presupusele afaceri ale familiei Biden și starea mentală a fostului președinte nu au avut rezultate decisive, probele de punere sub acuzare nereușind să ajungă la vot, iar ancheta privind starea mentală a lui Biden neaducând informații relevante pentru public.

În timp ce se pregătește pentru o eventuală candidatură la funcția de guvernator al statului Kentucky în 2027, Comer consideră că ancheta asupra lui Epstein poate avea un impact semnificativ asupra carierei sale politice, având în vedere relația sa cu Donald Trump.

Liderii Partidului Republican din Camera Reprezentanților au promovat investigația Comisiei pentru Supraveghere ca dovadă a implicării lor în investigarea cazului Epstein.

Totuși, eforturile de a elibera integral dosarele Departamentului de Justiție s-au lovit de opoziția unor membri ai propriului partid.

De curând, președintele Donald Trump a semnat legea care permite publicarea acestor documente, după ce Congresul a aprobat măsura cu un singur vot împotrivă.

Administrația are acum mai puțin de 30 de zile pentru a face materialele disponibile publicului, cu redactări menite să protejeze identitatea victimelor și să respecte anchetele penale în curs.

Comer trebuie să găsească o modalitate de a finaliza ancheta comisiei și de a gestiona eventualele consecințe politice și instituționale.

Comer a recunoscut dificultățile practice în obținerea probelor relevante. Multe dintre crimele investigate au avut loc acum mai multe decenii, iar principalul martor, Jeffrey Epstein, a murit în închisoare în 2019.

Ghislaine Maxwell, colaboratoarea de lungă durată a lui Epstein, este în prezent încarcerată și a declarat că nu va coopera cu comisia.

Pentru a răspunde solicitărilor publice privind o „listă Epstein” care să identifice persoanele implicate în activitățile criminale, Comer a desemnat femei din comisie, atât republicane cât și democrate, pentru a discuta în privat cu victimele și a încerca să afle identitatea complicilor.

„Dacă nu există o listă Epstein, iar americanii se așteaptă să compunem o listă, dacă nu primim nume de la victime, va fi greu de realizat”, a declarat Comer.

Avocata Jennifer Freeman, reprezentantă a unor victime, a avertizat că această strategie ar putea pune femeile în pericol. „De ce punem povara pe ele?”, a spus Freeman într-un interviu.

Investigația Comisiei pentru Supraveghere a scos la iveală documente care leagă președintele Trump de Epstein.

Cu toate acestea, Comer a continuat să minimalizeze semnificația descoperirilor, insistând că acestea nu indică implicarea în activități ilegale.

Democrații au popularizat informațiile din „birthday book”, inclusiv un desen și un mesaj atribuit lui Trump, precum și un set de e-mailuri menționându-l, unul dintre acestea indicând că Epstein ar fi spus că Trump „știa despre fete”.

Comer a respins ideea că investigația sa ar fi dăunătoare pentru Trump, criticând minoritatea comisiei pentru divulgarea selectivă a informațiilor:

„Este fals și rău”, referindu-se la liderul democrat al comisiei, Robert Garcia din California.

Comer a adăugat că Garcia „are abilități limitate și și-a ars podurile”, făcând referire la un incident în care Garcia și-a invocat orientarea sexuală după ce Comer l-a numit „regina dramatizării”.

Garcia a declarat că „este clar că președintele Comer și republicanii comisiei au fost depășiți și depășiți de noi, și că sunt clar deranjați de eforturile noastre de a elibera aceste fișiere”.

Deși unele speculații sugerează tensiuni între Comer și Trump, surse anonime din Casa Albă au declarat că președintele „îl place foarte mult pe James Comer” și că „nu există probleme acolo”.

Comer vede investigația ca pe o oportunitate de a-și întări imaginea în Kentucky, pregătindu-se pentru o posibilă candidatură la funcția de guvernator.

Chiar dacă Epstein nu va fi un subiect central în campania sa, aparițiile frecvente la televiziune legate de ancheta sa i-au oferit lui Comer șansa de a se face cunoscut alegătorilor din Kentucky.

Comer a spus că nu a discutat cu Casa Albă despre anchetă și a adăugat: „Nu vreau să știu probabil cum vede Trump ancheta”.

În timp ce ancheta se apropie de o fază critică, Comer se confruntă cu provocări multiple: limitările probelor disponibile, reticența martorilor cheie și presiunea politică.

În plus, trebuie să echilibreze cerințele pentru transparență publică cu protecția victimelor și respectarea proceselor legale în curs.

Subiectul investigației, implicarea persoanelor influente și potențialul impact asupra carierei politice a lui Comer fac din acest dosar unul extrem de complex.

Orice decizie privind publicarea concluziilor sau identificarea numelor implicate va avea implicații pe termen lung pentru comisia pe care o conduce, pentru Partidul Republican și pentru scena politică americană în ansamblu.