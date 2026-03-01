Social

Jack Dorsey dă afară 4.000 de angajați. Inteligența artificială preia controlul la Block

Jack Dorsey dă afară 4.000 de angajați. Inteligența artificială preia controlul la BlockConcedieri. Sursa foto: Pixabay
Cofondatorul și CEO-ul Block, Jack Dorsey, a anunțat că a început să pună inteligența artificială în centrul strategiei companiei. El a spus că aceasta a schimbat deja modul în care se construiește și se conduce o afacere, potrivit Reuters.

Jack Dorsey dă afară 4.000 de angajați

„Instrumentele de inteligență au schimbat fundamental modul în care construim și conducem o companie. Vedem asta deja intern. O echipă semnificativ mai mică poate face mai mult și o poate face mai bine”, a declarat Dorsey joi, subliniind impactul imediat al AI asupra eficienței operaționale.

Jack Dorsey

Jack Dorsey. Sursa foto Captură video

Pentru a integra AI în toate departamentele, Block a anunțat reducerea a peste 4.000 de posturi, aproape jumătate din forța sa de muncă. Mișcarea a fost primită pozitiv de piețe: acțiunile companiei au înregistrat creșteri semnificative, ceea ce reflectă apetitul investitorilor pentru firme care consideră AI nu doar un instrument, ci un factor de transformare structurală.

Dorsey a avertizat și alte companii: majoritatea sunt în urmă în cursa AI și vor trebui să reacționeze rapid. „Prefer să ajungem acolo sincer și în termenii noștri, decât să fim forțați să reacționăm târziu”, a adăugat el.

Multe locuri de muncă au fost eliminate

La nivel global, valul de concedieri legate de AI se accelerează. Datele arată că peste 61.000 de locuri de muncă au fost eliminate din noiembrie, în companii precum Amazon, Pinterest sau Wisetech. Block se distinge prin faptul că folosește AI ca motiv principal pentru restructurare, nu doar ca argument secundar.

inteligenta artificiala

inteligenta artificiala / sursa foto: dreamstime.com

Brian Jacobsen, strateg la Annex Wealth Management, a comentat: „AI este noul țap ispășitor”, evidențiind cum tehnologia devine factor de reducere a personalului și creșterea productivității. În paralel, analiștii Morgan Stanley au constatat că 21% dintre companiile din S&P 500 raportează beneficii concrete din AI, comparativ cu 15% în trimestrul anterior.

Părerile sunt împărțite

Însă impactul asupra locurilor de muncă rămâne dezbătut. Christine Lagarde, președinta BCE, a precizat că deocamdată se observă doar creșteri de productivitate: „Nu vedem încă efecte pe piața muncii sau valurile de concedieri de care ne temem – și pe care le vom monitoriza îndeaproape”.

Economiștii globali de la Bank of America, Claudio Irigoyen și Antonio Gabriel, estimează că AI ar putea afecta un sfert din toate locurile de muncă, însă pe termen lung va crea noi oportunități.

În schimb, unii investitori, precum Michael Ashley Schulman de la Running Point Capital Advisors, atrag atenția că reducerea excesivă a echipelor poate submina creativitatea și intuiția care au făcut produsele Block remarcabile.

