Un microbuz electric autonom a transportat aproximativ 1.000 de pasageri pe străzile din Torino, în cadrul unui proiect-pilot desfășurat între octombrie 2025 și martie 2026, fără să fie implicat în vreun accident, potrivit wired.it. Testul a scos însă la iveală și limitele tehnologiei: un operator de siguranță a trebuit să preia controlul de 640 de ori, iar sistemul de frânare a înregistrat 471 de opriri bruște.

Experimentul reprezintă un pas important pentru transportul public automatizat din Italia, dar rezultatele arată că vehiculele autonome au încă nevoie de supraveghere umană în traficul urban. Autoritățile și specialiștii analizează posibilitatea folosirii lor pe trasee scurte, în special pentru a conecta cartierele cu gările și stațiile de metrou.

Torino a devenit primul oraș din Italia care a testat un autobuz fără șofer pe drumurile publice, potrivit informațiilor publicate de Mediafax la 19 octombrie 2026.

Vehiculul era un microbuz electric cu opt locuri, conceput pentru deplasarea pe un traseu urban. În cele șase luni de testare, acesta a parcurs în total 1.280 de kilometri și a transportat aproximativ 1.000 de persoane.

Deși sistemul de conducere autonomă a gestionat deplasările, la bord s-a aflat permanent un operator de siguranță. Rolul acestuia a fost să supravegheze funcționarea vehiculului și să intervină atunci când situația din trafic a impus preluarea controlului.

Absența accidentelor nu a însemnat că vehiculul a funcționat fără dificultăți. Pe durata testului, operatorul a fost nevoit să preia controlul de 640 de ori, iar microbuzul a frânat brusc de 471 de ori.

Aceste cifre sunt relevante pentru evaluarea comportamentului unui vehicul autonom în condiții reale de trafic. Circulația într-un oraș presupune interacțiuni permanente cu pietoni, bicicliști, automobile și alte obstacole, iar sistemele automate trebuie să identifice situațiile neprevăzute și să reacționeze corespunzător.

Totuși, numărul intervențiilor nu arată, de unul singur, câte dintre acestea au fost provocate de erori ale sistemului, de măsuri preventive sau de situații obișnuite din trafic. Pentru o evaluare completă ar fi necesare detalii suplimentare despre cauzele intervențiilor și criteriile folosite în raportarea frânărilor bruște.

Reacțiile călătorilor au fost, în general, favorabile. Potrivit datelor prezentate în relatarea Mediafax, aproape 90% dintre pasageri s-au declarat mulțumiți de experiență.

În același timp, aproximativ unul din patru participanți a considerat că prezența unei persoane la bord rămâne necesară. Rezultatul evidențiază diferența dintre acceptarea unei tehnologii și încrederea deplină în capacitatea acesteia de a funcționa fără supraveghere umană.

Percepția pasagerilor este un element important în dezvoltarea transportului autonom. Pe lângă siguranța tehnică, operatorii trebuie să țină cont de confortul călătorilor, predictibilitatea curselor și capacitatea vehiculului de a gestiona situații neobișnuite.

Specialiștii văd un potențial important pentru aceste vehicule în transportul pe distanțe scurte, la cerere. Microbuzele autonome ar putea asigura legături între zone rezidențiale și principalele noduri de transport public, precum gările și stațiile de metrou.

Un astfel de serviciu ar putea completa rețelele existente, în special în cartierele în care cererea nu justifică operarea frecventă a autobuzelor convenționale. Vehiculele electrice ar putea contribui și la reducerea emisiilor locale, în funcție de modul în care sunt integrate în sistemul de transport.

Trecerea de la un proiect-pilot la un serviciu comercial presupune însă evaluări suplimentare privind siguranța, costurile de operare, mentenanța, infrastructura și responsabilitatea în cazul unui incident. Rezultatele unui test desfășurat pe 1.280 de kilometri nu sunt suficiente, singure, pentru a demonstra că tehnologia poate funcționa în orice condiții urbane.

Experimentul din Torino arată că un microbuz electric autonom poate transporta pasageri pe drumurile publice fără accidente într-un proiect-pilot de șase luni. Intervențiile operatorului și frânările bruște indică însă faptul că supravegherea umană rămâne importantă.

Următorul pas va depinde de evaluarea detaliată a incidentelor evitate, de îmbunătățirea sistemelor autonome și de stabilirea condițiilor în care asemenea vehicule pot fi operate în siguranță. Pentru moment, utilizarea lor pe trasee scurte, complementare transportului public tradițional, pare una dintre direcțiile luate în calcul de specialiști.