Actualitate

„Istoria românilor, de la origini și până astăzi” – o lucrare de referință în două volume

Comentează știrea
„Istoria românilor, de la origini și până astăzi” – o lucrare de referință în două volume
Din cuprinsul articolului

În a doua parte a lucrării „Istoria românilor, de la origini și până astăzi”, istoricul Ovidiu Pecican propune o analiză amplă a epocii moderne și contemporane, surprinzând contradicțiile, dramele și realizările care au modelat România de astăzi.

Volumul 2 este disponibil la chioșcuri începând de miercuri, 28 ianuarie, la prețul de 55 lei.

Modernitatea românească: criză, transformare și reconstrucție

Pentru români, modernitatea a fost marcată de numeroase perioade dificile: dominația otomană, războaiele purtate pe propriul teritoriu, pierderile teritoriale, ocupațiile militare și, mai târziu, dictaturile care au amenințat existența statului. Aceste momente sunt analizate în volum fără ocolișuri, cu rigoare și onestitate, așa cum au fost ele trăite și consemnate de istorie.

În același timp, volumul evidențiază și dimensiunea constructivă a modernității: afirmarea culturii în limba română, formarea conștiinței naționale și dezvoltarea instituțiilor moderne, construite în dialog cu Occidentul. Aceste procese au dus la câștigarea independenței, la recunoașterea României ca regat european și, în cele din urmă, la realizarea unității statale.

Leo de la Strehaia: În noaptea nunții m-am jucat cu o mașinuță. Aveam 11 ani
Leo de la Strehaia: În noaptea nunții m-am jucat cu o mașinuță. Aveam 11 ani
Consiliul General a respins majorarea biletului STB. Ciucu: Ciucu: ANAF poate cere insolvența. Update
Consiliul General a respins majorarea biletului STB. Ciucu: Ciucu: ANAF poate cere insolvența. Update

Repere culturale și intelectuale ale României moderne

Un loc esențial în această istorie îl ocupă viața culturală și intelectuală, susținută de personalități de anvergură europeană și mondială, precum A.D. Xenopol, Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, George Enescu, Mircea Eliade, Emil Cioran sau Eugen Ionescu. Autorul arată cum ideile, artele și cultura au devenit un spațiu de rezistență, reflecție și afirmare, chiar și în cele mai dificile perioade.

Volumul 2 nu evită nici subiectele sensibile ale secolului XX: criza politică interbelică, extremismele, Holocaustul, războiul purtat pe două fronturi, instaurarea dictaturii comuniste și distrugerea României burgheze prin represiune și Gulag. Totodată, cartea evidențiază capacitatea de regenerare a societății românești, care a reușit să se reconstruiască și să se redefinească.

Volumul 2 din „Istoria românilor, de la origini și până astăzi” este o lectură obligatorie pentru cei care doresc să înțeleagă trecutul românesc în toată complexitatea lui. Volumul 2 apare miercuri, 28 ianuarie, la chioșcuri și la toate punctele de difuzare a presei. Preț: 55 lei.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:33 - Nicki Minaj a obținut „cardul de aur” al lui Trump. Artista, mai aproape de cetățenia americană
15:30 - Camaro vs. Mustang -Numărul 2 continuă construcția unei rivalități auto legendare
15:27 - Evenimentul Istoric - decembrie 2025 îți dezvăluie destinele fiicelor unor domnitori români emblematici
15:19 - Ana Bărbosu pierde medalia olimpică de bronz. Dosarul va fi rejudecat de TAS
15:15 - Leo de la Strehaia: În noaptea nunții m-am jucat cu o mașinuță. Aveam 11 ani
15:13 - Veste bărbătești casual vs. elegante: ce să alegi pentru garderoba ta

HAI România!

Plătim miliarde să facă alții pușca mare. Hai LIVE cu Turcescu
Plătim miliarde să facă alții pușca mare. Hai LIVE cu Turcescu
Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate

Proiecte speciale