Istoria Campionatului Mondial. Turneul din Italia - 1934, boicotat de deținătoarea trofeului

A doua ediție a Campionatului Mondial a fost găzduită de Italia, țară aflată sub dictatura lui Benito Mussolini. Dacă la primul turneu s-a ajuns pe bază de invitație, acum, FIFA a organizat preliminarii. Din 32 de echipe care au luat startul, la World Cup au ajuns 16.

Uruguay, deținătoarea trofeului, a boicotat competiția, pentru că atunci când fusese gazdă, în 1930, doar patru țări europene răspunseseră prezent.

Această ediție a fost folosită din plin de Mussolini pentru a-și face propagandă. Italia a fost aleasă ca gazdă după opt ședințe ținute de oficialii FIFA. Peninsularii le-au luat fața suedezilor, care și ei voiau să organizeze turneul mondial. La fel ca și la prima ediție, țările britanice au refuzat să participe.

Au luat startul două 12 naționale din Europa, printre care și România, una din Africa, una din America de Nord și două din America de Sud. „Tricolorii” s-au calificat alături de Elveția și au lăsat Iugoslavia acasă.

Competiția nu a fost în formatul grupelor ci s-a jucat în sistem eliminatoriu. În prima fază, România a întâlnit Cehoslovacia și a pierdut cu scorul de 1-2. „Tricolorii” au deschis scorul prin Dobay (11), dar adversarii au revenit după pauză și au marcat de două ori. Cel mai mare scor a fost reușit de Italia, care s-a impus în fața SUA cu 7-1.

În finală s-a întâlnit țara gazdă și Cehoslovacia. Italienii erau presați de Mussolini să devină campioni mondiali și aveau să reușească marea performanță. După un meci decis în urma prelungirilor, scor 2-1.

În finala mică, Germania a învins Austria cu scorul de 3-2. În semifinale, nemții fuseseră învinși de cehoslovaci cu 1-3, iar italienii se impuseseră la limită în jocul cu austriecii, scor 1-0.

Golul lui Angelo Schiavio, din minutul 95, a fost decisiv. Cehoslovacul Oldrich Nejedly a fost golgheterul competiției cu cimnci reușite.