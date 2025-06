Trupul ultimului șef Hamas, descoperit într-un tunel subteran din Gaza

Israel a anunțat că a găsit trupul lui Mohammed Sinwar, liderul Hamas din Gaza, care a fost ucis pe 13 mai într-un atac care a avut loc pe teritoriul palestinian, conform AFP.

„În urma unui proces de identificare, se confirmă acum că trupul lui Mohammed Sinwar a fost localizat în tunelul subteran de sub spitalul european din Khan Yunis' și 'eliminat pe 13 mai' în sudul Fâșiei Gaza” a anunțat armata, într-un comunicat.

Anunțul despre moartea sa a fost făcut pe 28 mai de prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu. Liderul israelian declara, la acea vreme, în fața parlamentului că Sinwar a fost „eliminat”, menționând și alți oficiali Hamas care au fost uciși de Israel în ultimele 20 de luni, printre care se numără și fratele lui Sinwar, Yahya.

„În ultimele două zile am asistat la o întorsătură dramatică spre o înfrângere completă a Hamas”, spunea acesta, adăugând că Israelul „preia controlul asupra distribuției alimentelor”. Anunțul lui Netanyahu venea în contextul în care armata israeliană a intensificat campania militară în Gaza, după ce a încălcat un armistițiu fragil cu Hamas în luna martie.

Mohammad Sinwar was responsible for the deaths of countless civilians. He was eliminated in an IDF & ISA strike on May 13.

His body was found beneath the European hospital in Khan Yunis—more proof of how Sinwar, and Hamas, hide behind their civilians and purposely embed… pic.twitter.com/HVSVkCgo1x

— Israel Defense Forces (@IDF) June 8, 2025