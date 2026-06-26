Irinel Columbeanu, fostul om de afaceri care în trecut era cunoscut pentru stilul său de viață extravagant, se confruntă cu noi probleme financiare. Acesta a fost dat în judecată de o companie de telefonie mobilă pentru neachitarea unor facturi în valoare de peste 1.800 de lei, conform informațiilor disponibile pe portalul instanțelor de judecată.

Dacă instanța va admite cererea de executare silită, fostul milionar riscă să îi fie poprită pensia lunară, în valoare de aproximativ 2.000 de lei, până la stingerea datoriei.

Potrivit lui Ion Cassian, patronul căminului din Ghermănești unde locuiește Irinel Columbeanu, fostul om de afaceri speră să își revadă fiica, Irina, însă nu știe dacă aceasta va veni în România în această perioadă.

„Am vorbit cu Irinel, încă nu știe nimic, Irinuca nu i-a spus exact dacă va veni în țară sau nu. Nu s-au văzut de anul trecut, îi e dor de ea, când o vede e topit. Probabil va fi ca o surpriză, dacă Irinuca se decide să vină”, a arătat acesta.

Potrivit lui Ion Cassian, Irina este ocupată cu studiile universitare și cu examenele, iar acest lucru îi aduce o mare satisfacție lui Irinel Columbeanu, care a investit în educația fiicei sale pe vremea când avea o situație financiară bună.

„E prinsă cu facultatea, cu examenele, este o tânără care studiază, spre marea bucurie a lui Irinel, care a investit în educația ei, pe când era în România, iar el încă avea bani. O iubește foarte mult.

Au o relație frumoasă, vorbesc adesea la telefon. Bani ea nu are să-i trimită, nu are un loc de muncă, e încă studentă. Dar i-a promis că, atunci când va câștiga bani, îl va ajuta să plătească taxa la azil, ca să mai acopere restanțele”, a declarat Ion Cassian.

Ion Cassian a mai dezvăluit că Irinel Columbeanu și-a respectat promisiunea făcută fiicei sale și a renunțat complet la fumat, după recomandările primite și din partea medicilor.

„Irinel fuma foarte mult, anii trecuți. După cele trei AVC-uri suferite, medicii l-au sfătuit să renunțe la acest viciu. Nu s-a lăsat de fumat până nu l-a rugat și fiica lui, Irinuca. Acum se simte bine, starea lui de sănătate este bună, e optimist”, a mai spus patronul azilului de la Ghermănești.