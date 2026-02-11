Marea dorință a lui Irinel Columbeanu, aflat la azil. Are legătură cu fosta soție, Monica Gabor

Ajuns la 68 de ani, Irinel Columbeanu și-ar dori să o revadă pe Monica, fosta lui soție, potrivit Prima TV. Femeia a revenit, în toamna trecută, în România, însă a evitat să-l viziteze pe cel alături de care are o fată, pe Irina. Ex-milionarul de la Izvorani trage, însă, speranțe că actuala parteneră a lui Mr. Pink va veni, în cele din urmă, să-l vadă.

Irinel Columbeanu și Monica Gabor au fost căsătoriți cinci ani, divorțând cu scandal în 2011. Ulterior, fostul model s-a stabilit în SUA, unde și-a refăcut viața alături de un milionar, Mr. Pink. De partea cealaltă, Irinel a rămas în România, iar într-un timp relativ scurt și-a pierdut toată averea. În prezent, locuiește la un azil din Ghermănești.

Cel mai mult îl bucură vizitele fiicei sale, Irina. În schimb, cu Monica a rupt orice legătură. În cadrul unui interviu, fostul milionar a mărturisit că și-ar dori să-și revadă fosta soție. Nu pune, însă, presiune pe ea, fiind ferm convins că-l va vizita atunci când va fi pregătită.

„Domnul Stroiescu mă mai vizitează, și domnul Mărcuș. Cel mi bucuros sunt când mă vizitează fiica mea. Nu vreau să deranjez pe nimeni. (n.r. dacă fiica lui i-a promis că o va aduce și pe Monica la el). Sunt convins că și Monica va veni atunci când va fi pregătită. Da. (n.r. că și-ar dori să o vadă)”, a spus Irinel Columbeanu.

Altfel, Irinel Columbeanu a ales, de curând, să treacă la religia baptistă. I-a sugerat și Irinei acest lucru, dar încă nu a primit un răspuns.

„Sunt foarte bine. Eu l-am invitat la botez pe Iisus Hristos să treacă la volanul vieții mele. Viața mea este mult mai liniștită acum. I-am sugerat și Irinucăi să facă acest lucru, însă nu mi-a răspuns încă”, a declarat Irinel Columbeanu.

Comparativ cu Irina, Monica Gabor nu ar mai vrea, sub nicio formă, să audă de Irinel Columbeanu. Femeia a fost în România în toamna anului trecut, însă nu a luat în calcul să-și viziteze fostul soț.

Mai mult, Monica a refuzat să-l ajute financiar pe Irinel, în condițiile în care are mare nevoie de bani. Doar cazarea la azilul din Ghermănești îl costă între 3.000 și 4.000 de lei pe lună.