Iranul amenință cu o replică militară după extinderea blocadei navale de către SUA

Avertisment dur transmis de la Teheran în contextul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu. Mohammad Bagher Ghalibaf, negociatorul-șef al Iranului, a anunțat oficial că țara sa este pregătită să ofere o replică militară directă dacă Statele Unite ale Americii vor extinde blocada maritimă aplicată porturilor și navelor iraniene, conform EFE.

Liderul iranian a subliniat că orice blocadă navală reprezintă o acțiune de război conform reglementărilor internaționale în vigoare, iar consecințele pentru comerțul global cu energie pot fi devastatoare.

„Dacă intensifică blocada, fără îndoială că noi vom da un răspuns militar”, a spus Ghalibaf într-un mesaj video publicat de presa iraniană. Oficialul a adăugat că blocarea comerțului iranian va duce la sistarea tuturor livrărilor din zonă.

„Dacă intenţia inamicului este să ne împiedice să exportăm petrol din Golful Persic, atunci nimeni nu va putea exporta petrol”, a indicat responsabilul iranian.

Declarațiile vin pe fondul unor noi incidente grave maritime. Două petroliere au fost lovite de proiectile neidentificate la ieșirea din Strâmtoarea Ormuz. În ciuda încercărilor Washingtonului de a securiza o rută sudică în apropiere de Oman, Teheranul refuză să recunoască această cale de tranzit, considerând că se încalcă acordul interimar de pace din 17 iunie, devenit inactiv.

Negociatorul-șef iranian a insistat că țara sa "nu va permite" navigația petrolierelor pe această rută alternativă.

Casa Albă a schimbat tactica militară directă cu o strategie de presiune financiară extremă. Președintele Donald Trump a lansat o serie de măsuri dure pentru a tăia principalele surse de venit ale Teheranului.

Liderul american a anunțat "cea mai devastatoare operaţiune economică întreprinsă vreodată împotriva unei ţări", sperând să forțeze restabilirea traficului prin Strâmtoarea Ormuz și semnarea unui nou tratat. Această inițiativă, denumită "Operaţiunea Paria Economică", vizează activele digitale, sectorul aurului și transporturile maritime iraniene.

Presiunea economică este însoțită de confruntări punctuale pe teren. Recent, armata americană a lovit insula Larak pentru a preveni minarea de la distanță a strâmtorii de către forțele iraniene.

Drept răspuns, Iranul a lansat atacuri vizând baze militare americane din Iordania și Emiratele Arabe Unite, marcând reluarea ostilităților directe după o perioadă de acalmie.