Fostul ministru al Energiei Virgil Popescu a declarat că Hidroelectrica și Nuclearelectrica au obținut în anul 2025 profituri cumulate de peste 5,7 miliarde de lei, plasându-se în fruntea celor mai rentabile companii din sectorul energetic românesc. Fostul demnitar a legat aceste rezultate de reformele strategice și deciziile de investiții adoptate în timpul mandatului său la conducerea ministerului.

Virgil Popescu a explicat că avansul Hidroelectrica a fost susținut de listarea la Bursa de Valori București din iulie 2023, acțiune în valoare de aproximativ 1,9 miliarde de euro care a vizat pachetul Fondului Proprietatea, timp în care statul a rămas acționar majoritar cu peste 80%.

Evoluția, a spus Popescu, s-a reflectat direct și pe piața de furnizare adresată populației, unde compania a înregistrat o creștere accelerată a portofoliului de consumatori.

„Am deschis compania către piața de furnizare pentru consumatorii casnici și am susținut o politică de preț competitivă. Rezultatele vorbesc de la sine: de la aproximativ 60.000 de clienți la sfârșitul lui 2021, Hidroelectrica a ajuns la aproximativ 480.000 la finalul lui 2022. La ultima raportare disponibilă, din septembrie 2025, Hidroelectrica avea 941.364 de locuri de consum, dintre care aproape 895.000 casnice”, a precizat Virgil Popescu.

Acesta a adăugat că producătorul hidro a urcat pe primul loc pe piața de furnizare, înregistrând o cotă de 16,31%.

În ceea ce privește Nuclearelectrica, fostul ministru a evidențiat deciziile privind retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă — un proiect estimat la 1,85 miliarde de euro menit să prelungească activitatea reactorului cu 30 de ani — alături de demararea demersurilor pentru Unitățile 3 și 4 și parteneriatul cu SUA pentru reactoarele modulare mici (SMR) de la Doicești.

„Am spus atunci și spun și acum: viitorul energetic al României trebuie construit pe hidro, nuclear, gaz și regenerabile. În energie, rezultatele unei decizii bune nu se văd a doua zi. Se văd peste ani. România are campioni în energie. Trebuie să continuăm să investim în ei, pentru ca profitul de astăzi să devină energia sigură și competitivă de mâine”, a concluzionat fostul ministru.