Actualitate Ionuț Cristache îl acuză pe Nicușor Dan că a mințit despre Matei Păun







Jurnalistul Ionuț Cristache, fost realizator la TVR, susține că Nicușor Dan ar încerca să manipuleze opinia publică prin minciuni, cum ar fi afirmațiile că Matei Păun ar fi susținut declarații pro-Putin înainte de anexarea Crimeei. Cristache a subliniat că aceste acuzații au fost făcute de Păun după 2014, iar refuzul lui Nicușor Dan de a recunoaște adevărul ar arăta o încercare de a ascunde legăturile și simpatiile pro-ruse ale celor apropiați.

Nicușor Dan ar fi mințit public

Jurnalistul a afirmat că Nicușor Dan ar fi mințit public, susținând că declarațiile pro-Putin ale lui Matei Păun ar fi fost făcute înainte de anexarea Crimeei, ceea ce este fals, precizând că, în realitate, au fost după 2014.

„Haideti sa vedem cum minte si prosteste lumea Nicusor Dan cu (aproape) fiecare aparitie publica! La final de saptamana a fost la ProTv, la Esca! Confruntat cu relatia pe care o are cu Matei Paun si aproprierea acestuia de Rusia si de regimul lui Putin, Nicusor Dan alege ca explicatie - MINCIUNA!

Ca sa scape (uitati-va la limbajul mimico-gestual) spune ca declaratiile PRO PUTIN au fost facute de Matei Paun inainte de anexarea Crimeei!!!! Fals!”, a explicat acesta.

Cristache: Declarațiile lui Matei Păun, pro-Rusia, au fost făcute după anexarea Crimeei”

Acesta a subliniat că, în 2014 și 2015, Păun ar fi afirmat că sancțiunile împotriva Rusiei sunt iresponsabile și a comparat situația cu Germania interbelică, avertizând despre riscurile unui „Hitler rus”. Cristache a criticat minciuna lui Nicușor Dan, care a încercat să prezinte aceste declarații ca fiind făcute înainte de anexare.

„Toate declaratiile lui Matei Paun, PRO RUSIA si PRO PUTIN au fost facute DUPA anexare!!!!! ANEXAREA a inceput in februarie 2014 si finalizata in martie 2014! Iata ce declara Matei Paun, in decembrie 2014 si in 2015:

„Dacă cineva încearcă într-adevăr să pedeapsească poporul rus pentru că e patriot, prin deprecierea rublei, face un gest iresponsabil. Distrugrea mărcii germane în 1922 şi îndepărtarea clasei de mijloc a dus direct la („n.r.soluţia) Hitler. Oamenilor proşti, puţin informaţi, din zilele noastre le place să-l compare pe Putin cu Hitler.

Îi avertizez pe ei şi pe voi că, dacă reuşim să-l dăm jos pe Putin prin declanşarea unei hiper-inflaţii în Rusia, atunci vom putea să vedem cum e cu adevărat un Hitler rus. Iar un asemenea război în Europa ar putea fi orice, dar nu un lucru amuzant”, era mesajul publicat de Matei Păun la 22 decembrie 2014”, a mai adăugat fostul realizator de la TVR.

Matei Păun: Critica Moscovei de către Financial Times, o abordare a presei mainstream

Jurnalistul a prezentat că, într-o postare pe Facebook din 2015, Matei Păun ar fi recunoscut că a fost frecvent la Moscova și critica un articol din Financial Times care descria orașul ca fiind „trist”, considerând că această abordare era specifică presei „mainstream”.

„Intr-o postarea pe FB din 2015 Matei Păun recunoştea că a fost în dese rânduri la Moscova şi nu era de acord cu un articol al Financial Times în care Moscova era prezentat drept un oraş trist, considerând că această e abordare e specifică presei „mainstream“”, a mai scris acesta, în cadrul unei postări pe Facebook.