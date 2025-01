Politica Realizările lui Nicușor Dan ca primar, desființate punct cu punct: „Te ia groaza”







Ionuț Cristache, fostul realizator de la TVR, a pus "tunurile" pe Nicușor Dan. De câteva zile, edilul Capitalei își prezintă cu mândrie bilanțul pe anul 2024 pe pagina personală de facebook. Jurnalistul i-a demontat, însă, punct cu punct, toate "realizările".

"N-a finalizat nimic!"

Ionuț Cristache denunță "bilanțul triumfalist" al lui Nicușor Dan. Unul dintre punctele invocate era presupusa finalizare a Podului Grant, anunțată de Primarul General al Capitalei.

Jurnalistul afirmă, însă, că e vorba despre "finalizarea văruirii Podului Grant".

"Nicușor ne anunță, sub formă de bilanț triumfalist, că a făcut curat în casă! Intrăm în al 5-lea an de mandat și când ne uităm sub preș ne ia, de fapt, groază:

0 mari proiecte începute (că de terminate nu poate fi vorba)

0 mari proiecte imaginate!

0 inițiative de fluidizare a traficului

0 semafoare inteligente

0 parcări noi(nu din alea cu trafaletul pe asfalt)

0 grădinițe

0 creșe

0 km de pistă pt. bicicletă(promisiune electorală pentru ai lui, de acum 4 ani)

0 soluții pentru poluarea sufocantă

0 soluții pentru reclamele stradale (tot promisiune de acum 4 ani)

PUG nefinalizat nici după un mandat!

0 metrou de suprafață (marea lui promisiune de acum 4 ani)

Maxim de puncte pentru manipulare! Și-a tras un nou mandat, și-a trecut Referendumul și prostește în continuare o grămadă de lume! Sper să prostească o țară întreagă că se pare că doar așa pot scapă de Nicușor din fruntea Bucureștiului!

P.S N-a finalizat nimic! Din postarea lui se înțelege că el a finalizat Podul Grant! El a finalizat văruirea Podului Grant! O nuanță importantă!"

Ce postase Nicușor Dan

Zilnic, Nicușor Dan prezintă câte o "porție" din realizările sale din 2024 ca primar. În cea la care a făcut referire Ionuț Cristache scria următoarele:

"Bilanț 2024